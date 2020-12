Un día después de que empezase la mayor campaña de vacunación del Sistema Sanitario de Reino Unido (NHS), la concerniente a la vacuna anti-COVID de Pfizer y BioNTech, se dieron a conocer dos casos de sanitarios que tras recibir la dosis la primera jornada, sufrieron una respuesta adversa. Como consecuencia, la Agencia Reguladora de Medicinas y Atención Sanitaria (Medicines and Health Care products Regulatory Agency, MHRA) lanzó una recomendación: no administrar esta vacuna a pacientes con un historial de alergias significantes debido a otra vacuna, a medicamentos o incluso a alimentos.

En declaraciones a FARO, la gallega África González, catedrática de Inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO) y expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, calificó de “prudente” la recomendación de la MHRA, por lo menos “hasta que se sepa bien y se estudie lo que ha ocurrido. La Agencia británica del medicamento debe ahora analizar estos dos casos”.

No obstante, aclaró que “esta recomendación es para casos de personas con historial de alergias graves (se denominan cuadros anafilácticos), no para cualquier tipo de alergia”.

Medios británicos como “The Guardian” aclararon que los dos trabajadores del NHS llevaron autoinyectores de adrenalina a su vacunación para contener una posible reacción alérgica dado su historial clínico de complicaciones anteriores.

González añadió que un grupo de estudio de la Sociedad Española de Inmunología “hemos estado analizando los efectos adversos indicados por la empresa (Pfizer) en su estudio en miles de pacientes”.

En el informe de efectos adversos, las farmacéuticas indicaron que hubo reacción alérgica en el 0,63% de voluntarios del grupo de vacunados y en el 0,51% de aquellos que recibieron placebo.

“No indicaron –aclaró la profesora de la Universidade de Vigo– cuadros graves, pero no sabemos si los voluntarios tenían algunos de ellos historial de anafilaxia”.

Para esta catedrática, sería “importante estudiar frente a qué componentes de la vacuna han desarrollado la reacción anafiláctica (los dos casos registrados hasta ayer). Estas personas se han recuperado bien, que es lo más importante”.

También en declaraciones a este diario, González recalcó que “hay que estar tranquilos. Van a ser muy importantes los datos que aporte Reino Unido, tras vacunar a casi a un millón de personas en esta primera fase. La Agencia Europea que se reúne a finales de este mes para ver si se aprueba o no la vacuna de Pfizer, tendrá todos estos datos también en cuenta para su autorización y podría decidirse grupos de población que podrían quedar excluidos, tal vez este sea uno de ellos”.

Por su parte, el jefe de Servicio de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra, Miguel Álvarez Deza, apuntó que las reacciones a vacunas como las registradas en Reino Unido “se producen ante cualquier vacuna como la triple vírica que se pone a los niños o la de la gripe entre los alérgicos al huevo si la vacuna se ha producido en huevo”.

Explicó que estas reacciones anafilácticas “se pueden presentar a los pocos minutos” de recibir el pinchazo “o en el plazo de una hora”. “Lo que hay que hacer es inyectar adrenalina para evitar que la reacción progrese”, detalló.

En la información facilitada por las autoridades sanitarias británicas a los profesionales de la salud, señalan que la vacuna de Pfizer (COVID-19 mRNA vacuna BNT162b2) presenta “contraindicaciones” para aquellas personas con “hipersensibilidad a la sustancia activa o alguno de sus excipientes”. También recomiendan postponerla en gente que presente una enfermedad con severo episodio de fiebre.

En aquella que reciba terapia anticoagulante habrá que valorar si se debe correr el riesgo de administrarla. Para las personas bajo terapia inmunosupresora, la respuetsa inmune podría ser menor.

Un ciberataque logra documentos de la vacuna Pfizer

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha denunciado que fue ayer objeto de un ciberataque, por lo que ha puesto en marcha una investigación en cooperación con las autoridades policiales. Según ha informa EFE atendiendo a datos facilitados por Pfizer y BioNTech, este ataque informático ha conseguido “acceder ilegamente a algunos documentos relativos” a su vacuna, que estaban almacenados en un servidor de la EMA. En cualquier caso, las compañías han informado de que la EMA les “ha asegurado que el ataque cibernético no tendrá ningún impacto en el calendario de revisión” de esta vacuna, que podría aprobarse el próximo 29 de diciembre en una reunión especial del organismo regulador europeo. Pfizer y BioNTech han detallado que por el momento no tienen “conocimiento” de que “se haya identificado a ningún participante del estudio a través de los datos a los que se ha accedido”. De la misma forma, garantizan que “no se ha producido ninguna violación de los sistemas de BioNTech o Pfizer en relación con este incidente”, sino que el ataque se ha limitado a las instalaciones de la EMA. “En este momento, esperamos más información sobre la investigación de EMA y responderemos apropiadamente y de acuerdo con la ley de la UE”, concluyen. Esta tarde, la EMA ha publicado un comunicado en el que anunciaba el ciberataque: “La EMA ha sido objeto de un ciberataque. El organismo ha puesto en marcha rápidamente una investigación completa, en estrecha cooperación con las fuerzas del orden y otras entidades pertinentes. La EMA no puede proporcionar detalles adicionales mientras la investigación esté en curso. Se facilitará más información a su debido tiempo”. Este ciberataque se produce en el marco de la evaluación por parte de la EMA de las vacunas contra el COVID-19. La autoridad europea decidirá el 29 de diciembre si da su aprobación a la vacuna.