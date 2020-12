El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reclama a los españoles que se “queden en casa” en Navidad, en lugar de realizar desplazamientos a otras comunidades autónomas. Lo dijo ayer, tras participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los últimos datos nacionales indican que la incidencia de infectados por cada 100.000 habitantes ha descendido, por primera vez desde agosto, por debajo de la barrera de los 200 casos.

Y así es en todas las comunidades autónomas. Pese a ello, el responsable de Sanidad considera que hay que seguir limitando la movilidad social pues el dato que indicaría que permitiría decir que la segunda ola está superada sería de 25 casos por cada 100.000 habitantes. En su intervención, Illa subrayó que el plan aprobado para las fiestas el pasado miércoles establece que “no hay movilidad entre comunidades autónoma, excepto para los casos incluidos en el estado de alarma y un encuentro con un familiar o allegado”. Al hilo de esta última y polémica palabra. Illa defendió su pertinencia: “Todos entendemos quién es un allegado, ¿alguien está en contra en que personas con las que mantienes una relación afectiva que no cae en una definición clásica de familia puedan reunirse en Navidad o Nochevieja? Creo que todo el mundo lo ha entendido”.

Illa detalló que en el Consejo de ayer los consejeros de Sanidad de las respectivas comunidades autónomas le trasladaron una “preocupación alta” por la posible incidencia de las fechas navideñas en los contagios, pero no apostó por un endurecimiento de las medidas propuestas hasta ahora. “Mi conclusión del intercambio de opiniones es que la mayoría pone énfasis en el cumplimiento de las medidas, más que en su endurecimiento”, especificó.

El ministro hizo un “llamamiento unánime, junto con todos los consejeros”, a que la gente celebre las Navidades en casa y respete las restricciones. “De verdad, merece la pena. Hemos visto las consecuencias de los incrementos de casos”, argumentó el ministro.

Mientras llega la Navidad, Salvador Illa asegura que la pandemia “está evolucionando relativamente bien”. Y al respecto añadió ayer: “Estamos ya en una incidencia acumulada de 193. Todas las comunidades están por debajo de 200. Seis están entre 150 y 200, y tres ya han bajado de 150. El índice de positividad de las pruebas es del 7,62 por ciento, y seguimos haciendo muchísimas. Siguen bajando los indicadores de hospitalización y de UCI. Sigue bajando el indicador de las muertes pero todavía nos cuesta dar la cifra”, resumió.

El ministro considera que los datos van “bien”, pero que aún están “muy lejos” del objetivo de llegar a una incidencia de 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. “Por eso es tan importante no bajar la guardia, especialmente en las fiestas. A más movilidad más incremento de casos, es decir, más hospitalizaciones y más muertos”, insistió.

El Ministerio de Sanidad ha contabilizado 9.773 nuevos positivos de coronavirus desde el lunes, que elevan la cifra total de afectados a 1.712.101 personas, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 193,26 casos por 100.000 habitantes –por debajo de los 200 por primera vez desde finales del mes de agosto–, mientras que el número de fallecidos suma 47.019 tras los últimos 373 decesos.

Las comunidades con más casos nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas han sido País Vasco (427), Galicia (346), Madrid (239) y Cataluña (257). En total se ha informado de 2.305 casos nuevos desde ayer. Además, hay ingresados 12.158 enfermos de covid, con una ocupación hospitalaria del 9,91 % (frente al 10,3 % del pasado lunes), que en el caso de las ucis se sitúa en el 22,93%, casi dos puntos inferior al 24,64% de hace dos días.

País Vasco y Cantabria son las comunidades con la incidencia acumulada en 14 días más elevada, 286,67 y 270,02 casos por 100.000 habitantes respectivamente, seguidas por La Rioja (267,99), Asturias (264,18)y Aragón (254,61).

Bajar de 100 positivos por cien mil habitantes para una apertura perimetral

La expansión del COVID en Galicia mantiene, hasta ayer miércoles, a medio centenar de municipios con algún tipo de restricción a la movilidad, lo que se traduce en cierres perimetrales de concellos únicos o en unión con otros limítrofes. Para abandonar esa condición deberán cumplir una serie de parámetros sanitarios establecidos por el Sergas, y entre ellos, como uno de los más decisivos, es la incidencia del coronavirus en esos territorios. Según las explicaciones que la Gerencia del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés ofreció ayer a Miguel Fernández Lores, alcalde de Pontevedra (uno de los municipios gallegos más castigados a día de hoy y con las restricciones máximas) para que se pueda eliminar el cierre perimetral, y con él las limitaciones de horario y aforo en la hostelería, es necesario bajar de una incidencia de cien casos positivos por cada cien mil habitantes. Pese a la clara evolución positiva de municipios como Vigo, la ciudad olívica aún está lejos de esa barrera, ya que ayer se contabilizaba una incidencia de 189. En Pontevedra aún están peor, ya que la cifra era de 221, mientras que Sanxenxo supera aún la barrera de los 250. Para otras “suavizaciones” de las restricciones es necesario sumar menos de 150 positivos a 14 días y menos de 50 a 7 días. Con este panorama, y como ya se anunció esta misma semana, la Xunta tiene previsto llevar a cabo un cribado en la hostelería que puede llegar a unas 45.000 personas y también está previsto actuar de la misma manera en las grandes superficies comerciales antes de Navidad. Estos dos segmentos laborales se unen a los test en el sector de la educación, todo ello con el objetivo de localizar a todos los positivos asintomáticos posibles antes de las reuniones familiares y sociales de estas fiestas. Hasta ayer eran 17 los municipios con las limitaciones máximas (cierre de bares a las 17.00 horas y solo en el exterior, con un aforo del 50% en terrazas), otros 24 en situación medio-alta, con las mismas limitaciones, salvo que se permite el 30% de aforo dentro de la locales de hostelería, y 10 municipios más están en un nivel medio, con apertura de los establecimientos hosteleros hasta las 23 horas, también con aforos limitados, del 40% dentro y del 50% en las terrazas.

Galicia suma seis nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas

La jornada de ayer se saldó en Galicia con el fallecimiento de seis personas que habían sido diagnosticadas por COVID-19. Se trata de tres mujeres: una de cien años de edad (procedente de la Residencia San Antonio de Beariz); y otra de 85 cuya defunción se produjo en el Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra (procedente de la Residencia Soremay). La tercera fue una mujer de 92 años, procedente de la Residencia Soremay y que murió en el CHOP. Los tres varones que murieron fueron uno de 86 años, fallecido en el CHUO (procedente de la Residencia San Antonio de Beariz); otro de 77 años en el CHUO; y un tercero de 88 años. Este último murió en su domicilio en el área sanitaria de Ferrol (As Pontes). Por otra parte, continúa la curva con la tendencia a la baja en hospitalizaciones y casos activos. El número de infectados por coronavirus SARS-CoV-2 desciende ligeramente hasta los 5.927 (-69) ayer. Además, las hospitalizaciones han aumentado, aunque de forma muy leve, atendiendo a los datos del Sergas. El total de pacientes ingresados asciende a 375, con 51(uno más que el día anterior) en la UCI y 324 (un incremento de dos) en planta.

Feijóo ve posible rebajar algunas restricciones para la hostelería a partir de mañana

El subcomité clínico de la Xunta analizará mañana la situación en Galicia y decidirá si eleva o rebaja las restricciones para combatir la pandemia de COVID-19. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, se mostró favorable a aliviar las limitaciones impuestas en la hostelería, aunque no confirmó esa decisión, que en todo caso estaría condicionada a la mejora de datos epidemiológicos y sanitarios, como ingresos en UCI o en planta hospitalaria. “Hay esperanzas”, dijo sobre aliviar la situación en los concellos con “restricciones más severas”. Aun así, Feijóo avanzó que no variará su “recomendación” de que en las reuniones navideñas se junten como máximo dos unidades familiares para tratar de evitar una tercera ola. “Diez personas [en alusión a la propuesta del Gobierno] nos parece arriesgado y muy indefinido el concepto de allegados. Que cada familia que convive celebre las fiestas como come o cene cada día, o que se junten dos unidades estables entendemos que es la recomendación más rigurosa para disminuir las probabilidades de tercera ola en Galicia y España”, declaró tras la reunión del Consello. Además, aseguró que confía en tener en un plazo de diez días un plan de vacunación por parte del Gobierno central para implementarlo en la comunidad.