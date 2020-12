La inmunidad numérica de la pandemia

Hay una analogía del filósofo y escritor francés Olivier Clerc, “La rana que no sabía que estaba hervida”, que se emplea para describir el fenómeno que se produce cuando, ante un problema que es progresivamente tan lento que sus daños se perciben a largo plazo o no se perciben, la falta de conciencia genera que no haya reacciones o que sean tan tardías que no eviten los daños. La premisa es que si una rana se pone de repente en agua hirviendo saltará, pero si se pone en agua tibia y se lleva a ebullición lentamente no percibirá el peligro y se cocerá hasta morir. Esta fábula se emplea a menudo como una metáfora de la incapacidad o la falta de voluntad de las personas para reaccionar o ser conscientes de las amenazas que surgen de forma gradual y no repentinamente.

Esta fábula podría aplicarse a la crisis sanitaria tras meses atendiendo a altas cifras de contagios y fallecidos para explicar por qué ahora números igual o incluso más altos han dejado de causar sorpresa. No es tampoco nada nuevo. El mismo efecto se da ante las víctimas de la hambruna en África o los conflictos bélicos.

"Podemos observar que, en sus inicios, en vez de informarnos de que se desconocía totalmente la virulencia y letalidad del coronavirus se nos ha dicho que era un ‘simple catarro’"

Para el catedrático de Filosofía Avelino Muleiro, la fábula de Clerc es una excelente metáfora “frente a la cacofonía oficial” y aplicable no solo a la pandemia, sino a todas las connotaciones derivadas de ella. “Podemos observar que, en sus inicios, en vez de informarnos de que se desconocía totalmente la virulencia y letalidad del coronavirus se nos ha dicho que era un ‘simple catarro’, que afectaría a muy poca gente y que pronto desaparecería. "

"No se nos quiso meter directamente en agua hirviendo (metáfora para no informarnos claramente del problema), sino que se nos fue calentando poco a poco como le pasó a la rana de Olivier Clerc. Pero al final, la rana terminó cocida (porque se supone que no saltó fuera del agua) igual que las expectativas optimistas de los ciudadanos ante la cruel realidad de miles de muertos. Y todavía seguimos cociéndonos en el calendario del maná de la vacuna: en enero, en primavera, en verano... entrando en una situación de frío moral”, asegura el filósofo, que añade que esta misma cocción lenta se aplicó en la economía.

La “infoxicación” acelera el proceso de habituación ante la crisis sanitaria

“Primero, se cierran las cafeterías, restaurantes, hoteles... Después, empresas no esenciales. Más tarde, colegios, universidades... Luego, cierre de fronteras, colapso del turismo... En definitiva, la economía de este país está escaldada”, argumenta el filósofo, para quien nos estamos volviendo “invulnerables a los números”, aunque no a la pandemia. “La inmunidad psicológica no parece probable en nuestra sociedad ante los contagios y las muertes, porque los sentimientos de miedo, de sufrimiento, de angustia y de dolor que despierta la pandemia están fuera de nuestro control emocional”, sostiene.

El epidemiólogo Francisco Caamaño, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), reconoce que la tendencia a aceptar como normales las cifras es habitual en situaciones de largo recorrido, aunque advierte que supone un riesgo. El epidemiólogo, que alerta de que aún quedan muchos meses, al menos hasta después de Semana, para pensar que lo peor de la pandemia ha pasado.

“Lógicamente se reduce el estado de alerta y con ello se pueden modificar nuestros hábitos, lo que podría traducirse en una relajación de las medidas de profilácticas”

Según Caamaño, el número de anclaje a partir del cual se normalizaron las cifras fueron los 932 muertos en un día alcanzados en abril. “Asumida esta cifra, cualquier otra que esté por debajo la asumimos como un gran éxito”, explica.

Para contrarrestar la “inmunidad” a las siempre frías cifras, el especialista aboga por trasladar casos concretos. “Los grandes números acaban normalizándose y, además, cansan. La gente termina no prestándoles atención y si lo hacen los asume con normalidad, pero el sufrimiento personal, el de esa familia que ha perdido a un ser querido por la pandemia siempre toca más a las personas”, afirma.

"La cuestión es no caer en la parálisis sin deshumanizarse"

Pero asumir las cifras también es un mecanismo de defensa necesario. Así lo entiende el profesor de Sociología de la Universidad de Vigo (UVigo) José Durán: “Se trata de adaptarse a las circunstancias para poder vivir con ellas sin sentirse constantemente sobrepasados por ellas. La analogía sería la de un médico al que le causase tan terrible sobresalto el enfrentarse cada día con la enfermedad, que le impidiese actuar ante ella. La cuestión es no caer en la parálisis sin deshumanizarse”.

"Demasiados datos y acontecimientos que la gente no puede digerir, no solo por no poder interpretarlos, sino también en la medida en que son mensajes profusos y contradictorios"

Para el sociólogo, la infoxicación tiene mucho que ver en la “inmunidad” a las cifras de la pandemia. “Demasiados datos y acontecimientos que la gente no puede digerir, no solo por no poder interpretarlos, sino también en la medida en que son mensajes profusos y contradictorios. No creo que nadie reste importancia a la pandemia. Se trata de poder vivir, aún a pesar de ella, la vida cotidiana”, sostiene.

"No es normal ni saludable vivir siempre con miedo, por lo que relajarse es algo que está y debería estar en nuestro comportamiento”

En similares términos se expresa el psicógolo Daniel Novoa. “No es normal ni saludable vivir siempre con miedo, por lo que relajarse es algo que está y debería estar en nuestro comportamiento”, afirma. Por ello, aboga por apelar a los principios de responsabilidad y solidaridad y no al miedo al contagio o la muerte para mantener las medidas de seguridad ante el COVID-19.

El especialista añade que es normal también que acaben relativizándose unas cifras que ya son una costante. “Es lo que se llama efecto habituación, demostrado ampliamente. Es igual que cuando, por ejemplo, entras en un lugar con un ligero olor; al cabo de un rato ya no lo percibes porque nuestras células se han habituado al estímulo”, explica el psicólogo, para quien la infoxicación “acelera” este proceso de habituación al ser mayor el número de exposiciones.