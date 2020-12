Hijo de Thanos

Yo me anticipo hijo de puta. Aunque el general Beca no aclare sus criterios, a los hijos de puta me los supongo rojos, republicanos o separatistas; con lenguas vernáculas y malos pensamientos; ateos y descreídos; abortistas y proeutanásicos; quién sabe si incluso evolucionistas, feministas o antitaurinos porque hasta 26 millones hay que sumar muchos pecados. Yo lo he sido todo en algún momento y de la mayoría aún no me he arrepentido. No soy un gran hijo de puta pancartero y asambleario, de los que proclaman su hijoputez, sino un hijo de puta mediocre, de los que votan, asienten y dan likes. Pero un hijo de puta al fin y al cabo.

Al general Beca le gustaría limpiar España de hijos de puta. Todos los estados han pretendido en algún momento edificarse sobre la homogeneidad racial, religiosa o política. Judíos, moriscos, luteranos, gitanos, ilustrados, afrancesados, liberales, anarquistas, masones, a todos los han considerado hijos de puta en estas tierras. También a carlistas, falangistas o clericales porque aunque el hijo de puta nos lo parezca siempre el otro, es solo la imagen invertida del hijo de puta que se le opone. El exilio y la cuneta han sido nuestro castigo.

Al general Beca, como a tantos antes que él, le habría gustado modelar una España a su imagen y semejanza, solo poblada por buenos españoles aunque del parto le saliese España demediada. Él cree en una patria esencial, telúrica, dictada sobre piedra en el Sinaí, ajena incluso a los humanos que la habitan. Por eso su España no incluye a esos 26 millones de hijos de puta, sino que persiste a su pesar. Por eso mismo se repite como mantra que el gobierno actual, aunque haya emanado de las urnas, es ilegítimo. A España la han enajenado los hijos de puta.

Thanos, inspiración tan probable como el irrepetible Franco, no distinguía hijos de puta en su búsqueda del equilibrio universal. Simplemente le sobraba gente. Chasqueó los dedos con frialdad aritmética. Posiblemente el general Beca no nos fusilaría de verdad aunque fantasee con el carguen, apunten, fuego. Preferiría que los hijos de puta nos arrojásemos en masa al mar como los lemmings. Pero el hijo de puta arraiga como un percebe y hay que arrancarlo de cuajo.

El general Beca, en todo caso, ignora las dificultades logísticas de un fusilamiento masivo. Desde su perspectiva de piloto las víctimas se le antojan hormigas distantes. Es la infantería la que huele la sangre y los excrementos. Los mandos nazis idearon la solución final de los campos de exterminio, el holocausto del gas, por aliviarse los peajes del holocausto de las balas. No solo el caos, la imprecisión y el gasto, sino el sufrimiento de los soldados que debían disparar a bocajarro a niños y mujeres que podrían haber sido los suyos, encajados como sardinas en las fosas comunes, cabeza con piernas, para aprovechar el espacio.

Porque el problema del hijo de puta, el judío de allí y entonces o el mal español de aquí y ahora, es que se parece mucho a ti si lo miras a los ojos. A todos nos parece alguien un hijo de puta. Todos lo somos para alguien. Nos componen, sin embargo, los mismos huesos y tendones, los mismos miedos y anhelos; el mismo fervor en la justicia de nuestras convicciones.

El general Beca, hoy un setentón retirado sin más armas que sus delirios, mandaba tropas hace cuarenta años. Un recordatorio de lo bien que se pilotó la Transición, entre ruido de sables, y de que debemos soltar sus amarras para progresar si es que realmente se han envainado. La única España posible es una España que admita también a sus hijos de puta. Lo somos todos o casi mejor nadie, salvo los que aprietan el gatillo, se lo ordenan o secretamente lo desean.