Pues señores gobernantes esto no va de trailers, películas y spoilers. Va de noches en blanco, de miles de hosteleros intentando cuadrar sus cuentas para salvar sus negocios, y el martes por la noche ustedes pudieron ahorrarles un disgusto, pensando que para ellos, los que no tienen su negocio en Santiago, Ourense y A Estrada, la situación aún no mejoraba. ¿Por qué? No se entiende.