“Asturias es un ejemplo para que no nos descuidemos en ningún momento”

–Hay gente que lleva la mascarilla por la calle, pero al entrar en un bar, o al reunirse en un espacio interior con familiares o amigos, se la quita. ¿El confinamiento duro de primavera trasladó a la población la falsa idea de que el virus estaba en la calle, cuando las situaciones más peligrosas se dan en interiores?

–Sin duda, y es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo. El virus se transmite en cualquier momento en el que estemos cerca de una persona, amigos, familiares o conocidos, sin mascarilla. La probabilidad de contagio en el interior es mucho más alta. Tenemos que ser estrictos y no sacarnos nunca la mascarilla al entrar en una casa, en un bar o en una reunión en la que haya no convivientes. Todo el mundo va por la calle con mascarilla, pero en los sitios donde los bares están abiertos, al entrar se la saca, y ese es el momento en el que se producen los contagios, que terminan llegando a gente vulnerable y produciendo ingresos en los hospitales, en las ucis y fallecimientos.

–Si se acepta la vía de contagio por aerosoles, sobre la que algunos médicos son aún escépticos, influiría no solo la distancia, sino el efecto acumulativo de permanecer un tiempo prolongado en interiores sin ventilar. ¿Cuál es su posición y la del subcomité clínico al respecto de este modo de transmisión?

–Cada vez hay más evidencia de que la transmisión por aerosoles es una realidad, pero más allá de la evidencia y de mi opinión personal, creo que a nivel colectivo y de recomendaciones tenemos que actuar, como hemos hecho desde el principio, con cautela, para evitar hospitalizaciones y muertes. Y esa cautela nos obliga a asegurar que en los interiores no nos olvidemos de usar mascarilla. Cuando estemos en un interior hay que ventilar y ser estricto en el uso de la mascarilla, independientemente de la distancia.

–También parece que se confirma cada vez más la importancia del contagio por asintomáticos. Los Centros de Control de Enfermedades de EE UU han señalado que la mayoría de las transmisiones de este coronavirus se producen por personas que no tienen síntomas (24% asintomáticos y 35% presintomáticos).

–Normalmente, quien tiene síntomas de COVID-19 consulta, se aísla, se hace una PCR y se mantiene aislado. Si la consulta es precoz, el tiempo en el que un sintomático puede contagiar es más bajo. Ahora sabemos que un alto porcentaje de pacientes jóvenes contagiados son asintomáticos, y contagian más porque no están aislados, no tienen restricciones porque no son conscientes de que están enfermos. La única forma de evitar la transmisión es considerar a todo el mundo como si fuera un posible caso de COVID y mantener las medidas de distancia social, higiene respiratoria y mascarilla. Cualquiera de nosotros puede estar contagiado sin saberlo y transmitir la enfermedad durante su vida habitual.

–¿Una diferencia entre la primera y la segunda ola es que ahora ingresan más pacientes jóvenes en los hospitales?

–No creo que haya una diferencia significativa en el número de jóvenes que ingresan. Es verdad que probablemente haya un cambio en el perfil de edad, no porque ingresen más jóvenes, sino porque hay una mayor protección de los vulnerables, y eso puede desplazar la curva de ingresos. Sabemos que la enfermedad produce cuadros más graves en pacientes con comorbilidades y con edad avanzada, pero ningún grupo de edad está libre de tener una enfermedad grave. Si aumenta el número de casos entre pacientes más jóvenes, eso termina transmitiéndose a los de más edad y comorbilidad. Por eso es tan importante la prevención.

–En las ucis hay pacientes pronados, boca abajo; pasan semanas o meses; se hace difícil el trato humano, ya que los sanitarios van cubiertos de la cabeza a los pies... ¿Es esta una enfermedad especialmente traumática para los pacientes en unidades de críticos?

–Probablemente sí, por una razón, que son los problemas que conlleva en la relación con los familiares el aislamiento en las ucis. Es una situación más dramática que la de otras enfermedades. Estamos acostumbrados a que enfermos con otro tipo de patologías que ingresan en la UCI con fracaso multiorgánico tengan también ingresos muy prolongados, pero con el COVID, las limitaciones de las visitas hacen que la humanización sea más complicada. Es uno de los dramas que tiene esta pandemia.

–El arsenal terapéutico es muy limitado. ¿Es un revés que la OMS haya desaconsejado el uso del antiviral remdesivir?

–El remdesivir puede tener algún beneficio, pero no es significativo en la reducción de la mortalidad, y eso ya lo sabíamos antes de que nos lo dijera la OMS. Ahora conocemos mejor el virus y, sobre todo, hemos aprendido qué fármacos no funcionan. Los primeros meses trabajábamos más a ciegas. El arsenal terapéutico, como decía, es muy limitado y no tenemos ningún tratamiento eficaz para curar la infección, más allá del uso de corticoides, que pueden disminuir en cierto grado la evolución de la lesión pulmonar. Pero saber qué fármacos estábamos usando en la primera ola no funcionan va ayudando.

–En Asturias, donde hasta hace pocas semanas había una baja incidencia del virus, sufren ahora una alta ocupación hospitalaria. La comunidad vecina una estructura demográfica (dispersión y porcentaje de mayores) parecida a la gallega. ¿Lo ocurrido allí podría pasar en Galicia?

–Lo que hay que pensar es que el comportamiento del virus puede producir contagios de manera exponencial. Esa es la razón por la que tenemos que ser cuidadosos con las medidas de control de la transmisión: mascarilla, distancia, etc. Porque el virus se va a colar por cualquier resquicio que le dejemos. El aumento exponencial puede llevar a una situación como la de Asturias, que hace semanas estaba como Galicia y en poco tiempo empeoró. Estamos tomando medidas para que eso no ocurra, pero es un ejemplo para que no nos descuidemos en ningún momento.

–Respecto a la Navidad, ¿sería conveniente un confinamiento duro los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero para evitar los encuentros de no convivientes?

–Deberíamos de ser capaces de aplicar el sentido común y la sensatez para actuar conscientes de que estamos viviendo una pandemia. Si en Navidades nos reunimos con familiares no convivientes, vamos a visitar a nuestros padres y abuelos y lo hacemos sin medidas de precaución, se van a producir contagios y eso va a tener consecuencias. Las veremos después. Me gustaría que no fuera necesario tener que tomar medidas como las que plantea para que nuestra actitud fuera la de protegernos unos a otros y a los más vulnerables. Si no hacemos las cosas evitando la transmisión del virus, eso se va a producir, y al final va a haber fallecimientos.

–En España tenemos más ucis que Portugal, pero menos que Alemania. ¿Hay un déficit estructural de camas UCI en nuestro país?

–Los planes de contingencia de los hospitales hicieron que se aumentara el número de camas, que se modificaran estructuras y se modificaran los espacios y el trabajo para atender a más pacientes. Pero también es verdad que se habla mucho de camas de UCI como si el problema fuera solo un mueble, un respirador, un monitor... Cuando una cama de uci lo que necesita, además de la tecnología, es personal médico y de enfermería adecuadamente formado. Y eso no se consigue de un día para otro. Hay que hacer una reflexión a medio plazo para ver cuáles son las necesidades.

–Médicos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva han dicho que se llama tener camas uci a disponer de respiradores, camas de reanimación o semicríticos, y que no se trata de tener solo la estructura física, sino personal que la atienda. ¿Los porcentajes de ocupación de ucis que nos trasladan reflejan bien la situación?

–Los porcentajes, si todos medimos lo mismo, sirven para compararnos unos con otros. Lo que se está midiendo en los porcentajes que da el Ministerio son todas las posibilidades de atender a pacientes críticos COVID dentro del hospital. Pero hay que hacer otra consideración que me parece muy importante, y es que hay que atender a los pacientes COVID y no COVID: los que necesitan una cirugía, programada o urgente. En la primera ola, en marzo y abril, los hospitales se paralizaron porque estábamos confinados y había algún tipo de patología que no se producía, pero ahora tenemos que ser capaces de convivir y atender a pacientes COVID y no COVID, como los posquirúrgicos y los que tienen complicaciones sépticas graves.