El Club FARO inicia el próximo miércoles su programación de diciembre. Todos los actos se celebrarán en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo), salvo los del 10 de diciembre en Auditorio do Multiusos da Xunqueira (Paseo Xunqueira, s/n) de Redondela; y el del 17 de de diciembre, en el Salón de Plenos do Pazo Provincial (Avda. Montero Ríos s/n) de Pontevedra. Todos los actos comenzarán a las 8 de la tarde, excepto el de Redondela, que se iniciará a las 7. El aforo estará restringido a 30 personas por las normas anticovid.

El escritor y veterinario Gonzalo Giner disertará sobre “Cooperantes en África (La aventura del último ejército en el corazón verde del Congo)”. Tomando África como leitmotiv, Giner narra en su última novela “La bruma verde” (Planeta), Premio de Novela Fernando Lara 2020, cómo este continente, rico por naturaleza, ha sido despojado de todo y sigue padeciendo la huella colonial y la explotación del mundo occidental.

De “Inmigración: Retos y desafíos” hablará Sergio Barciela Fernández, del equipo de Migraciones de Cáritas Española. Abordará los desafíos a los que se enfrenta nuestro país para encontrar un equilibrio entre la adecuada protección de los derechos humanos de la población migrante y la necesidad de ordenar y regular los flujos migratorios.

De “Acoso e ciberacoso escolar (O prezo do prexuízo)” falará María Victoria Carrera Fernández, profesora doctora da Universidade de Vigo, Facultade de Educación e Traballo Social, Campus de Ourense. Nesta conferencia analízase como os prexuízos sexistas, homófobos e racistas e, de forma global, o rexeitamento á diversidade, constitúen factores clave para previr o bullying e o ciberbullying, así como as consecuencias que distes fenómenos se derivan.

En la conferencia titulada “El tiempo suficiente”, la periodista y escritora Amara Castro Cid hablará de la importancia de las no siempre fáciles relaciones familiares, las pérdidas que sufrimos a lo largo de nuestras vidas, sobre los secretos que se guardan y la memoria que ayuda a recuperarlos.

Sobre “La batalla invisible El día que se encontró el tesoro de Rande” hablarán Ceferino de Blas (cronista oficial de Vigo) y Manuel Pedro Seoane (presidente de la Asociación Hermérico). “La batalla invisible” es el título de la novela ambientada en Vigo escrita en 1917 por el escritor francés Gaston Leroux. El libro narra la búsqueda de los tesoros de Rande por dos potencias enemigas durante la Primera Guerra Mundial. Acaba de ser reeditado en Vigo.

María Lorenzo (profesora da Universidade de Vigo) e Ana Belén Sotelino (vicepatroa primeira da cofradía de San Xoán de Redondela) falarán de “Maleta dos océanos. Viaxe á visibilidade das mulleres do mar”. O proxecto Maleta dos Océanos, dirixido aos centros de ensino da provincia de Pontevedra, da a coñecer o importante papel das mulleres do mar e racha coa invisibilidade á que están sometidas.

Francisco Castaño, profesor de Educación Secundaria; asesor y orientador familiar, hablará de “Normas, límites y cariño”, dando claves sobre la educación de los niños y los adolescentes. Ofrecerá una serie de herramientas y pautas para ayudar a los adolescentes a ser la mejor versión de sí mismos.

A escritora Luz Darriba falará de “Vidas roubadas (O drama dunha xeración en Arxentina)”. A organización Abuelas de Plaza de Mayo recuperou 127 netas e netos apropiados pola ditadura arxentina, dun total de arredor de 500 nenas e nenos nados durante o cativerio das súas nais, sinala Darriba, filla da diáspora galego-asturiana no Río da Prata.

Nuria Garabal González, directora do CEIP Plurilingüe número 1 de Tui, e Miguel Ángel Rodríguez, autónomo e emprendedor, falarán de Depoemprende (Emprendemento na escola). A través do Programa DepoEmprende, a Deputación de Pontevedra promove a cultura e o espírito emprendedor no ámbito educativo.

De “Ágora, concellos polo espazo público” falarán Ana Montalbán, secretaria técnica da Rede de Cidades que Camiñan, y Nacho Tomás, secretario técnico da Rede de Cidades Pola Bicicleta). A crise sanitaria da COVID-19 evidencia a necesidade de contar con espazos públicos de calidade nas vilas e cidades.

Dos “Premios da Xuventude (O novo talento)” falarán Rebeca Lar, primeiro premio de Fotografía orixinal 2018 e primeiro premio de Poesía 2019; e Ángel López Pérez, primeiro premio na categoría de Deseño e Moda 2019. Os Premios da Xuventude que outorga a Deputación de Pontevedra puxéronse en marcha no ano 2017 co fin de promover o talento e o potencial das persoas novas da provincia.