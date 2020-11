Galicia suma 1,3 millones de test Covid

Galicia es una de las comunidades donde más test se realizan para detectar el Covid-19. Desde el inicio de la pandemia y hasta el sábado a las 8 de la mañana se habían practicado 1.296.689 pruebas, frente a una población de 2,7 millones de habitantes, si bien algunos de los test se han realizado a la misma persona en varias ocasiones.

"En Galicia utilizamos métodos de PCR, de antígenos y de anticuerpos. Combinando una técnica de serología o anticuerpos y otra de antígenos o PCR, el acierto en la detección del virus es del 98,6%. Así que solo nos podemos equivocar en el 1,4%. La política analítica que tiene la tecnología que usamos es altísima”, explica Benito Regueiro, catedrático de la Universidad de Santiago y jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Cunqueiro de Vigo.

Los últimos datos facilitados por el Sergas cifran en 845.667 las PCR nasofaríngeas; las PCR de saliva mediante agrupación de muestras de varias personas suman 34.808; los test de antígenos ascienden a 8.871, las pruebas serológicas de test rápido IGM, IGA e IGG suman 310.706 y las de anticuerpos 96.637.

Con la pandemia hemos ampliado nuestro vocabulario e incorporado términos nuevos, pero ¿conocemos realmente su significado? El profesor Benito Regueiro señala que en el mercado hay 376 tipos de PCR, más de 200 test serológicos distintos, cuarenta o cincuenta métodos que corresponden a otras metodologías y unos 30 sistemas de recogidas de muestras. “Con más de 700 sistemas, cada uno con su utilidad, no es raro que la gente se pierda”, apunta el jefe de Microbiología del Cunqueiro que ofrece, a modo de guía, un resumen para no perderse en tiempos de pandemia

Los test PCR

Es la prueba virológica de detección de infección activa más conocida y fiable para detectar el Covid-19 en personas asintomáticas. Busca material genético y localiza entre dos y cuatro genes del virus, al menos el sistema que utiliza en el Sergas. Son pruebas moleculares de amplificación de la parte del virus que se conoce del genoma, el ácido nucleico, que contiene la información del virus. Básicamente la PCR coge un trocito del genoma y lo copia un montón de veces hasta que es posible detectarlo. Es la herramienta que más se ha utilizado porque desde el 18 de enero pasado se tiene la secuencia completa del virus. Valores bajos indican infecciones más activas que posiblemente están empezando, mientras que los valores altos pueden indicar que son restos del virus. No hay que ser sintomático para que la PCR de positivo.

"No es muy frecuente con los otros virus, pero en éste si. La PCR es una de las herramientas importantes para ir a los fragmentos del virus, a su información genética, pero es una prueba que hay que interpretar en función de los genes que tienes y la cantidad”, resalta el profesor Regueiro.

Antígenos

El test de antígenos es también una prueba virológica y muy parecida a la PCR. Ambas muestras se recogen con un hisopo en la cavidad nasofaríngea, pero en vez de detectar el RNA del virus detecta sus proteínas. Es rápida, en unos 15 minutos se conocen los resultados, y mucho más barata que la PCR al no requerirse las costosas máquinas de análisis. El problema que presenta es que no es tan sensible como la PCR en los casos de asintomáticos. Regueiro destaca que es una prueba conocida hace mucho, pero China y Corea, que son las grandes productoras de reactivos del mundo, vieron que los test serológicos que había eran poco sensibles comparados con la PCR y sacaron una normativa imponiendo valores más altos que aceptó el resto del mundo.

“Es un test útil que hay que saber usarlo. El problema es que en fases presintomáticas tiene un punto ciego: los positivos son positivos y es algo muy útil, pero en ciertas fases tiene una limitación. Los profesionales lo sabemos. El Sergas recomienda que, dependiendo el uso que vayas a darle conviene hacerlo en sintomáticos, para usarlo en asintomáticos debes saber qué no hay que hacer y qué parámetros conviene tener en cuenta”.

Serológico

La prueba serológica es distinta. No mide el virus sino si hubo respuesta de anticuerpos capaces de bloquear al virus. La cosa vuelve a complicarse ante los distintos tipos de inmunoglobulina sobre anticuerpos IGM, IGA e IGG. Aquí se incluyen los test rápidos que se realizan en las farmacias de Ourense en un programa pionero en Galicia. Un pinchazo en un dedo para recoger una gota de sangre basta.

PCR masiva, rastreo y cribado

En este caso se trata de estrategias. Las PCR masivas pueden cubrir un colectivo o un área territorial concreta para ver si hay gente infectando. Es importante ante posibles asintomáticos que contagian sin saberlo. Otra estrategia es el rastreo. Arranca cuando un positivo llega al hospital y consiste en el seguimiento de las personas que han estado en contacto con él. Es el método normal, pero escapan asintomáticos, por eso se utiliza la PCR masiva. También en Galicia se emplea el cribado seriado. Consiste en repetir el test cada cierto tiempo en empresas y colectivos. Retirar infectados de forma secuencial permite que el sistema siga funcionando.

Nuevos métodos que agilizan el diagnóstico

Además de la búsqueda de vacunas y medicinas contra el Covid-19, la investigación se extiende a nuevos métodos de detección del virus que permitan agilizar el diagnóstico. Actualmente en el Cunqueiro hay máquinas de PCR que dan el resultado en 22 minutos, otras en 45 y en 90 minutos

“Ese es el problema. Dependemos también de la capacidad de las máquinas. El actual conselleiro, Julio García Comesaña, hizo un gran esfuerzo al frente del Cunqueiro con el autocovid, los equipos de rastreo y de medicina preventiva. La calidad de la prueba de muestra es muy importante”, concluye Regueiro.