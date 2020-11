Diferentes colectivos han denunciado este miércoles en Vigo que la Xunta da avisos previos a las inspecciones que realiza en las residencias de mayores, por lo que en la práctica "no son reales", y han urgido el cese de la jefa del Servicio de Inspección de Mayores, Discapacidad y Dependencia, Berta Besada.

Durante una concentración ante la delegación territorial de la Xunta en Vigo, Cristina Moreno, de la asociación de trabajadores de residencias de Galicia (TREGA), ha detallado que en el caso del geriátrico para el que trabaja, en Bembrive (Vigo), la coordinadora da instrucciones previas y se ven "movimientos que no son normales". "Casualmente, el día de la inspección estamos todos" los trabajadores en el centro, pues dejan de cubrirse, según ha dicho, salidas al hospital no previstas o visitas a consultas médicas.

Moreno, una de las firmantes de la denuncia trasladada a la Xunta sobre la situación de la residencia de Salvaterra, por lo que "es falso que sea anónima", tal y como aseguró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que "las inspecciones no son reales".

Si acaso, los inspectores "vienen, ven y ponen sanciones administrativas. Pero una multa para una empresa tan grande -en alusión a las multinacionales que gestionan un alto porcentaje de las plazas en Galicia- no vale para nada".

Gonzalo Balo, del Movimiento Gallego por la Defensa de las Pensiones, ha corroborado que Inspección "avisa" previamente a las residencias y estas "tapan" lo que hay. Y lo que hay es, según ha recalcado Cristina Moreno, un problema fundamentalmente de escasez de personal.

"No puede ser que haya una sola auxiliar para 15 aseos en una hora, es inviable (...) Donde tiene que haber dos, tres personas, hay una", ha relatado Moreno, quien ha dicho que por no haber no hay ni tiempo suficiente para que las trabajadoras puedan quitarse los equipos de protección individual (EPI) "en condiciones".

Las cuentas de la Xunta

Cree que esto es "una situación generalizada" en el conjunto de las residencias de Galicia, y acusa a Inspección de mentir al asegurar que se cumplen las ratios indicadas. "No sé qué cuentas hace la Xunta", ha dicho.

Respecto a los EPI, ha dicho que "parece mentira" que tras la experiencia de la primera ola de la pandemia de la covid-19 las residencias doten a su personal de mascarillas quirúrgicas, y solo cuando se detecta un contagio les dan las FFP2.

Adicionalmente, ha indicado que por lo general en las residencias no se respetan los circuitos de limpio/sucio.

En cuanto a la denuncia por la situación de "abandono" de los mayores en el geriátrico de Salvaterra, Moreno ha indicado que fueron trabajadoras de ese centro, adonde fueron tras intervenirlo la Xunta, las que contactaron con TREGA, les facilitaron fotos, que "ojalá fueron un montaje", y pidieron su mediación.

Finalmente, ha animado a sus compañeras de gremio a denunciar las "condiciones lamentables" en las que están trabajando y que "no tengan miedo".

Además de exigir la destitución de Berta Besada, los colectivos agrupados en la llamada Alianza Galega polos Servizos Sociais Públicos para Maiores e Dependentes han demandado la gestión pública de la totalidad de plazas de las residencias públicas y la construcción de las residencias prometidas en las siete principales ciudades de Galicia.