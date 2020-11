Médicos gallegos desaprueban que solo baje el IVA de las mascarillas quirúrgicas

El Gobierno aprueba la bajada del IVA de las mascarillas al 4% La reducción del IVA se une a la bajada del precio máximo de venta de las mascarillas quirúrgicas Leer más

Desde diferentes organizaciones médicas, han mostrado ya su disconformidad. El sindicato Asomega, Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC) y la Fundación España Salud figuran entre las entidades que solicitan al Ejecutivo que amplíe la bajada a todas las mascarillas.

El precio máximo, 24 céntimos más barato

A mayores, el precio máximo que se puede cobrar por una mascarilla quirúgica en España será de 72 céntimos frente a los 96 establecidos hasta ahora. La reducción fue aprobada en la comisión de precios del Ministerio de Sanidad.

Desde este departamento, recalcan que la decisión de reducir el IVA compete al Ministerio de Hacienda. Ante la pregunta de si tenían previsto beneficiar con el IVA del 4% a las FFP2, FFp3 y otras, un portavoz de Hacienda señaló a FARO que “de momento, lo que hay es la reducción para las mascarillas más habituales, las quirúrgicas."

"En principio, de momento, no tenemos constancia de que se vayan a beneficiar otro tipo de mascarillas”

Para Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar, es “una racanería incomprensible. Tienen que reducir el IVA tanto de las quirúrgicas como de las otras. Me parece lamentable pagar cinco euros por una mascarilla para mi hija. Son precios alucinantes. Cinco euros diarios son 150 al mes. A ver si a alguien le parece una medida correcta para controlar la pandemia. Siempre que nos comparamos con otros países, es una desgracia que siempre salimos peor nosotros. Es una característica triste de este país que siempre salgamos mal”.

Desde el sindicato Omega, organización sindical Médicos de Galicia Independientes, su presidente Victor Crespo, recalcaba ayer su “disconformidad” con la medida gubernamental de solo incluir en la rebaja del IVA a las mascarillas quirúrgicas:“Las que dan una protección mayor también deberían ser incluidas” en esta reducción.

El secretario del mismo sindicato, el doctor Manuel Rodríguez Piñeiro, añadió que se trata de “productos esenciales y como tales no tiene sentido que tengan IVA porque son necesarios para la salud de la población. No entiendo que le apliquen impuesto a algo que es obligatorio e imprescindible”.

"La FFP2 debería ser obligatoria en el entorno sanitario"

Piñeiro añadió que “la FFP2 debería ser obligatoria en el entorno sanitario. Es la única manera de poder garantizar la reducción del riesgo de contagio al personal sanitario. Sabemos perfectamente que por culpa de los aerosoles, y ahora empieza a reconocerlo el Gobierno, las mascarillas quirúrgicas no protegen de manera eficaz como las FFP2”.

El facultativo detalló que “es muy difícil que te den una FFP2, solo en casos específicos, cuando tienes contacto con gente contaminada por Covid o cuando haces exploraciones en las que se pueden producir aerosoles, si no, no te lo permiten”.

Quien también coincidió con sus colegas fue el médico de Atención Primaria del Centro Médico de O Porriño, Francisco Javier García Soidán:

“Yo creo que se debería bajar el IVA a todas las mascarillas pero no con el fin de utilizar más las FFP2"

"Estas deben ser usadas cuando se va a estar en contacto con alguien que no va a llevar mascarilla de ningún tipo, por ejemplo, un médico que tiene un paciente al que tiene que revisar la garganta. No es para que la utilice la población general. Pero estaría bien que les bajaran el IVA. Quienes trabajan en la sanidad privada también las necesitan y no entiendo por qué tienen un IVA elevado”.

Por su parte, Fernando Casado, presidente económico de la Fundación España Salud, declaró a RTVE ayer que las FFP2 deberían beneficiarse del IVA al 4% ya que la pandemia va a durar “mucho tiempo”.

En cuanto a descartar el uso de las mascarillas con válvula, el doctor Francisco García Soidán explicó que “la mascarilla con válvula protege solo al que la lleva puesta pero no a los que están alrededor. Es la mascarilla del egoísmo."

"Si yo tengo coronavirus, voy contagiando a todos; y si yo no lo tengo y estoy en contacto con alguien con Covid, a mí no me contagiaría”

Por último, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaba ayer en declaraciones recogidas por EFE que prevé la prórroga hasta el 30 de abril de 2021 del tipo cero de IVA a la importación y adquisición de material sanitario que tenga como destino centros sanitarios públicos y privados, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de noviembre.

La tasa cero de Holanda e Italia

El Impuesto de Valor Añadido de las mascarillas contra el Covid-19 varía según el país. No solo España ha iniciado una senda de reducción de la tasa. Holanda, por ejemplo, lo ha disminuido al cero, al tiempo que en Italia las máscaras también tienen exención de IVA de momento ya que la previsión es que a partir del 31 de diciembre de este año pase al 5%, según la información recogida en www.vatupdate.com. En el caso de Francia, el Gobierno de Macron ha aprobado un 5,5% de IVA frente al 20% que tenían en un inicio. La vecina Bélgica ha situado esta tasa en el 6 por ciento tanto para las máscaras así como para el hidrogel. Los distintos estados de la Unión Europea han ido realizando diferentes cambios en el IVA en los últimos meses para ir adaptándose a las necesidades impuestas por la pandemia del Covid-19 de hacer accesible estos productos de primera necesidad a la ciudadanía de manera asequible.