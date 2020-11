Mucho antes de que el coronavirus irrumpiese en la sociedad, multitud de pandemias ya fueron creadas, diseñadas y escritas por autores que daban vida a fantasías que, al final, se acercaron a la realidad más de lo que ellos mismos se esperaban. Y es que el poder de los libros te permite vivir en realidades solo al alcance de los sueños. ¿Y quien pone en contacto estas historias con el público? Las librerías. En plena pandemias, estos comercios de proximidad han tenido que adaptarse también a gigantes de internet como Amazon y similares, y los resultados no han sido malos. “No se puede decir que sea nuestro mejor año, pero con la que está cayendo podemos decir que somos de los sectores que mejor nos está yendo. Si algo nos caracteriza es que siempre buscamos nuevas fórmulas, llevamos ya tiempo en busca de estas soluciones, y por ello estamos aguantando bastante bien”, apremia Carlos, gerente de la Librería Nobel, en Gran Vía.

Su argumento también lo secunda Carmela, una de las responsables de la librería infantil Libros para Soñar, ubicada en calle do Triunfo, en pleno Casco Vello. “Contamos desde hace un tiempo con una plataforma que nos permite enviar y recibir libros desde cualquier sitio de España y la verdad es que está funcionando muy bien”, aprecia esta trabajadora.

A lo que Carmela hace referencia es la web Todos tus Libros. Creada hace varios años que los libreros o los clientes pudiesen comprobar la disponibilidad de las obras; ahora estas ya se puede adquirir a través de esta plataforma. “Tú puedes solicitar los libros y al ser online pues puedes pedirnos desde cualquier parte de España. Y además, entre librerías también nos ayudamos. Nosotros tenemos un fondo extraordinario de álbum ilustrado, que hay muy pocas librerías en España que lo tengan; nosotros llevamos ya muchos años y hay libros especiales, descatalogados... Recibimos llamadas de Andalucía, Valencia, etc, y nosotros se lo mandamos, ya sea a un particular o entre librerías. Hoy –por ayer– me llegó un libro de una librería de Sevilla que necesitábamos y ellos nos lo facilitan. Y al revés también nos pasa, incluso bastantes más”, explica Carmela.

El gerente de Nobel también denota este interés por la compra online de libros, y más desde el confinamiento. “Estos meses pasados, durante el encierro, sí hubo mucha venta por internet, imagino que las grandes plataformas mucho más, pero las pequeñas librerías también vendimos, y bastante. A nosotros nos funcionó muy bien, por ejemplo, la recogida en tienda. No podemos olvidarnos nunca del comercio local. Tenemos un público bastante fiel, buscan primero en nuestra librería y si no hay lo que buscan pues o lo dejan reservado o acuden a la plataforma web”, esgrime Carlos.

Ambos libreros tienen claro que venden “ocio”, por lo que su futuro se centra ahora en las fórmulas para su distribución. “Desde el principio de la vuelta del confinamiento nuestros clientes respondieron bien y confiaron en nosotros. Nos piden cosas por las redes sociales. Antes no lo hacíamos, pero ahora sí enviamos a domicilio, y eso también ayuda. No está la situación para tirar cohetes, pero no somos los más perjudicados”, completa Carmela.