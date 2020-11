Una vacuna para la esperanza

Sin embargo, y sin restarle importancia a la llegada de esta primera vacuna en el control de la pandemia, y, sobre todo, para descongestionar el sistema sanitario, los expertos gallegos advierten que el fármaco, por sí solo, no será suficiente para ponerle cerco virus.

“Estaríamos empezando a proteger a la población. Con esa cantidad de vacunas, dado que somos 47 millones de habitantes, estaríamos protegiendo a algo más de un quinto de la población, o sea, al 20%. Suponiendo que el porcentaje de inmunes en la población sea del 15% y estos no se vacunen en un primer momento, tendríamos a un 35% de la población protegida, una cifra aún muy por debajo de ese 60% de inmunes necesario para alcanzar la inmunidad de grupo o rebaño”, explica Juan Gestal, catedrático emérito de Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y uno de los expertos gallegos en epidemiología.

Por ello, los científicos gallegos insisten en que el inicio de la vacunación no implica relajar las medidas de protección. “No podemos pensar que al día siguiente de ponernos la vacuna vamos a poder hacer vida normal. Tendremos que seguir manteniendo las medidas de seguridad hasta que no se consiga una inmunidad del 70%”, afirma África González, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo.

En este sentido, Gestal añade: “La guardia no se puede bajar hasta que tengamos un elevado porcentaje de la población vacunada y el virus haya dejado de circular por la comunidad, lo que aún llevará tiempo”.

La inmunóloga recuerda que la clave para controlar la pandemia está en poner cerco al coronavirus. “La vacuna es un procedimiento colectivo. La idea no es que te protejas solo tú, sino también a parte de la sociedad porque habrá gente que no va a poder vacunarse: niños muy pequeñitos, personas con tratamientos inmunosupresores o que tienen cáncer...”, explica.

Por ello, es partidaria de que esta vacuna sea voluntaria, término que comparten todos los expertos gallegos consultados. “Las tasas de vacunación en España son elevadas y nunca tuvimos que preocuparnos de hacerlas obligatorias. Creo que en la medida que la gente se vacune mayoritariamente es preferible que siga siendo voluntaria porque si comienzas a obligar a la gente los movimientos antivacunas pueden encontrar un motivo más para su discurso irracional”, opina Francisco Caamaño, titular de Medicina y Salud Pública de la USC y epidemiólogo.

En este sentido, apuestan por la información. “Hay que convencer a la población mediante la información y educación de la importancia de que se vacunen. Solo en algunas situaciones muy puntuales podría ser obligatoria, cuando no vacunarse pudiera suponer un riesgo importante de salud pública para otras personas. (quizás en esta situación podría encontrarse el personal que trabaja en residencias y el personal sanitario), pero yo me inclino en principio por tratar de concienciar sobre su importancia antes de la obligatoriedad, pues esta genera rechazo hacia las vacunas”, añade Gestal.

Personas mayores, pacientes de riesgo, sanitarios y fuerzas del orden, los primeros

Para los expertos gallegos tampoco hay dudas a la hora de señalar qué colectivos deberían recibir las primeras dosis del antígeno: personas mayores; pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, patologías cardiacas o respiratorias y diabetes, entre otras; profesionales sanitarios sociosanitarios, y miembros de las fuerzas de seguridad y orden.

Solo teniendo en cuenta que, según datos del INE de este mismo año, la población mayor de 70 años en España representa el 14,44% del total y si se fijara este corte de edad para esta primera vacunación, se estaría protegiendo a casi 6,58 millones de personas, que constituyen, además, el grupo de mayor riesgo.

“En cuanto tengamos vacunada a la población más vulnerable, el peligro de contagiarnos, el estrés sobre las camas hospitalarias, las UCI y la carga de morbilidad se reduciría muchísimo”

Las primeras vacunas despiertan cierto recelo, infundado, según la inmunóloga. “En medicina no hay riesgo cero, pero la gente tiene que estar tranquila. Antes de que las agencias del medicamento la autoricen se habrá testado en miles de personas y se habrán estudiado al detalle sus efectos secundarios.Lo que no sabemos, porque no ha pasado aún el suficiente tiempo, es cuánto va a durar la inmunidad”, explica. Por otra parte, al ser el SARS-CoV-2 un virus de RNA muy grande y tener capacidad de reparación, muta poco, lo que es una ventaja para esta vacuna y las que vendrán después. “Esta es solo la primera”, afirma González.