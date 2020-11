La epidemia de coronavirus atraviesa en Galicia una cierta fase de estabilización en unas cifras que, en todo caso, no invitan en absoluto al optimismo. Se prevé que la reunión de hoy del subcomité clínico no afloje las restricciones, pese a que ayer se registró un ligero descenso de las hospitalizaciones tras varios días al alza. Hay 90 pacientes en UCI (5 menos que en la jornada anterior) y 514 en unidades de hospitalización (dos menos). Desciende también el número de casos activos hasta 9.554 (315), pero los contagios verificados por PCR, 523, fueron 8 más que los incluidos en el parte anterior.

La cifra de muertos con pronóstico de coronavirus fue notablemente inferior a la de jornadas anteriores, con 7 fallecidos, todos con patologías previas, que elevan la suma total a 1.046. Entre ellos está el primer fallecido de la residencia Ballesol, situada en el centro de Vigo, que tenía 82 años y murió en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. También en el CHUVI falleció otro hombre de 82 y una mujer de 77, esta procedente de la residencia de Salvaterra de Miño. También en el área sanitaria viguesa falleció en su domicilio de Crecente un hombre de 74 años.

A estos cuatro fallecidos en el área sanitaria viguesa se suman otros tres decesos: una mujer de 87 años en el Hospital do Salnés, procedente de la residencia DomusVI de Ribadumia; una mujer de 88 años en el CHUS (Santiago) y un hombre de 80 en el CHUAC (A Coruña).

Las últimas cifras comunicadas ayer por el Ministerio de Sanidad con datos de las comunidades autónomas señalan que Galicia tiene un 13,67 por ciento de camas ocupadas por pacientes Covid, 18,29 puntos por debajo de la media española, que se sitúa en el 31,96 por ciento.

El número de personas ingresadas con coronavirus en Galicia aumentó ayer en el área sanitaria de Vigo y permaneció sin cambios en la de Pontevedra, mientras que descendió en el resto, las de Ourense, Santiago y Barbanza, A Coruña y Cee, Lugo y Ferrol. En el área de Vigo subieron a 75 los pacientes con Covid-19 hospitalizados –dos más–, de los que 22 siguen en UCI –sin cambios–. Las áreas de Pontevedra y O Salnés continúan sin cambios, con 86 hospitalizados, cinco de ellos en UCI –igual cifra– y 81 en otras unidades –sin cambios–.

Chantada y Carballo, en el punto de mira

Feijóo avanzó ayer que durante la reunión del subcomité clínico que se celebrará hoy, los concellos de Carballo, Bergantiños y Chantada “serán valorados de forma especial y se puede dar la posibilidad de algún cierre de la hostelería”. Los concellos de A Estrada y Ribeira pasaron ayer a nivel 3 de alerta, que abarca ahora a 39 municipios, mientras que Salvaterra y Salceda salieron de esa calificación, lo mismo que Ames, Cee e Fene, y se sumaron a las localidades en nivel naranja (26 en total). El Sergas hará un cribado a más de 5.500 vecinos de Ribeira de entre 40 y 50 años ante el incremento de casos y la imposibilidad de seguir la cadena epidemiológica en muchos de ellos.

Test de coronavirus y gripe

El Sergas implantará en los puntos de atención continuada (PAC) y en urgencias un test que permitirá discernir si un paciente ha contraído el SARS-CoV-2 o el virus de la gripe. Esta prueba, que ya estaba disponible en los laboratorios de los hospitales, ofrece un resultado en tan solo 12 minutos y permite una toma de muestra en la nariz, más cómoda que la del PCR, que se extrae de la cavidad nasofaríngea. Se realiza en una máquina de pequeño tamaño y el resultado obtiene aplicando una luz que produce fluorescencia.

Feijóo cuestiona la “denuncia anónima” sobre Salvaterra

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó ayer las informaciones sobre el estado de los mayores y las instalaciones de residencia de Salvaterra, intervenida por la Consellería de Política Social por el alto número de contagios. Feijóo criticó que se haya realizado una “denuncia anónima” a “todos los medios”, cuando lo lógico, en su opinión, es que se hubiera hecho “con nombres y apellidos”. Tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego, Feijóo destacó que fueron enviadas 30 personas a la intervención y que la inspección no ha encontrado residentes con úlceras por falta de movimiento, que es lo que sostenían los denunciantes. Explicó que las imágenes que han trascendido de una ducha no son de una instalación donde se duchen personas, sino de una dependencia de la lavandería del centro. En todo caso, subrayó que la Xunta seguirá trabajando para que la atención sea “la adecuada”. En cuanto a la supuesta reducción de pruebas PCR, indicó que no se hacen menos test, salvo los fines de semana, y que en las cuentas del Ministerio de Sanidad no se computa el pool del laboratorio del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, más de 60.000. Feijóo dijo que la Xunta está en “desacuerdo” con esta omisión porque el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, “vino a valorar y a ser testigo del sistema” en una reciente visita a Vigo. Preguntado por la libre afluencia de madrileños a Galicia, una situación en la que no hay reciprocidad, Feijóo dijo que los ciudadanos de esa comunidad deberán cumplir con las restricciones de la comunidad como cualquier ciudadano cuando estén en territorio gallego.