Bo día! Hoxe mantemos a situación anticiclónica en #Lugo e #Ourense pero as condicións mudarán na #Coruña e #Pontevedra pola tarde co achegamento dunha fronte.

Aumentará a intensidade do vento, o ceo irase cubrindo e a chuvia comezará polo oeste estendéndose algo máis pola noite. pic.twitter.com/qfMdN6jJs7