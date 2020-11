La inspección de servicios sanitarios de la Consellería de Sanidade tiene conocimiento de mensajes publicitarios y puntos de venta relacionados con las pruebas diagnósticas de covid-19 (PCR, prueba de anticuerpos, antígenos, ...) , realizado por entidades que no cuentan con autorización sanitaria. Al respecto, Sanidade recuerda que está prohibida la realización de actividades sanitarias sin la autorización necesaria.

Con el fin de proteger a la población de prácticas irregulares, el departamento autonómico destaca que, en el ámbito clínico, este tipo de pruebas solo pueden realizarse en centros de diagnóstico autorizados por la Consellería de Sanidade e inscritos en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos de Salud. Al margen de estos centros sanitarios autorizados, esta actividad sanitaria no garantiza su seguridad ni fiabilidad y, por tanto, no se recomienda su uso, ya que no se ha verificado el cumplimiento de los requisitos técnico-sanitarios exigidos para su autorización.

En este tipo de pruebas, tanto la prescripción como su interpretación deben ser mediadas por un profesional sanitario, para evitar una mala interpretación del resultado, que conlleve consecuencias negativas de cualquier tipo. Para evitar tal daño, Sanidade señala que está prohibido publicitar estos productos de salud directamente al público, ya que requieren que su aplicación sea por parte de profesionales de la salud.

En cuanto a reactivos, productos, materiales, instrumentos, etc. utilizados para la realización de pruebas diagnósticas con el fin de detectar la infección por coronavirus, Sanidade recuerda que son productos sanitarios de diagnóstico in vitro, y para su comercialización en España deben cumplir con la normativa establecida.

Actualmente, las pruebas para el diagnóstico de covid-19 que se encuentran en el mercado europeo están indicadas solo para su uso por profesionales sanitarios. Además, deberán llevar el marcado CE, marca que declare la conformidad del producto con los requisitos de seguridad, eficacia y calidad establecidos en la legislación, y que deberá figurar en el etiquetado e instrucciones del producto y en ningún caso se clasifican como uso doméstico.