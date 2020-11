A la sombra de una crisis con incógnitas

“Desde que me empecé a dedicar a esto hace 23 años, nunca vi una situación como esta de peligro para el sector. Es una situación muy muy crítica, ya no digo solo económicamente, sino también anímicamente. Todos los días recibo mensajes de compañeros a punto de estrenar que sufren cancelaciones o retrasos de espectáculos o giras”, reflexiona la dramaturga y directora de teatro Marta Pazos.

La joven gallega está a punto de estrenar su nuevo espectáculo para el Centro Dramático Nacional, “Siglo mío, bestia mía”, el próximo día 11 en Madrid. Reconoce que es “un privilegio” estar trabajando en estos momentos pero eso no impide que vea con nitidez el problema: “Este es un sector muy grande, formado por técnicas y técnicos, artistas, gestores, distribuidores, las empresas que construyen las escenografías... Si se paraliza el sector, cae todo como un castillo de naipes. Las familias dejan de tener ingresos”.

Para ahondar en la realidad del sector cultural, Marta Pazos reconoce que “la palabra incertidumbre se queda corta. Siento gratitud por cada día que finalizamos el trabajo. Este es un tiempo del aquí y ahora. No puedes reducir la calidad del trabajo. La pasión tiene que seguir aunque sepas que mañana pueden cerrar el teatro”.

“Siglo mío, bestia mía” –a partir de un texto de Lola Blasco, que actúa en la pieza– le servirá al público también (solo podrá ocupar un 50% de la sala madrileña) para reflexionar sobre el presente.

“El gran tema de la obra es cómo salir al paso de un tiempo de castástrofes. Se refiere al conflicto de Siria pero, realmente, hay muchísimo paralelismo con este momento que estamos viviendo ahora. Habla del desamparo conectando mucho con el desamor. La protagonista es una persona que viene de una ruptura y no sabe cómo salir; no tiene herramientas. El texto habla de cómo adquirir herramientas para seguir adelante. Es muy esperanzador”, explica Pazos.

Esperanza así como mucha ayuda precisa el sector. “Las restricciones que tuvo la cultura fueron las más severas de todas, como las que tiene la hostelería (ahora). Hablo de gente que tuvo que cancelar todo y que lleva todo este tiempo sin trabajar. Sus posibilidades están mermadas por la disminución de la capacidad de los recintos que hacen el negocio inviable. La realidad es bastante dura”, remarca un portavoz de la Sociedad General de Autores (SGAE) en Galicia.

Emergencia social

Durante el confinamiento total de la primavera, la SGAE ayudó a 70 autores gallegos. “Son gente que están en una situación de emergencia social. Nos llamaron y pudimos atenderles a través de varios programas de ayudas. Fue una línea creada expresamente para luchar contra la crisis del coronavirus. Ayudamos a gente muy diversa, por un lado, a la que se le cayó toda la actividad escénica. Por otro, gente que tenía un proyecto artístico en el que llevaba tiempo trabajando que finalmente no pudo llegar a estrenar por las circunstancias; toda esa inversión que llevaba realizada y que es mucho dinero no se puede recuperar, tampoco pueden ingresar porque no pueden salir de gira...”, detallan desde la SGAE recalcando “la situación de emergencia social de todo el sector”.

En el subsector de las artes plásticas, la situación también es complicada. Desde la galería Apo’strophe en Vigo, Sara Pérez Bello –que se encarga de este proyecto junto a Álvaro Rodríguez– detalla que “el número de visitantes a la galería bajó muchísimo. Yo pienso que la gente está con miedo. Los espacios culturales son los más seguros, pero tienen un aforo muy limitado”.

En su caso, el alquiler no es un problema principal. “Los gastos los vamos llevando, la gerencia del centro comercial Plaza E nos ayuda mucho y estamos agradecidos”, explica.

La principal preocupación de Sara Bello radica en la programación: “La de este año casi no se pudo hacer. En la primavera, porque estábamos confinados. Ahora, los artistas tienen miedo. El montaje de una exposición es muy costoso en dinero y esfuerzo. Temen montarla, que nos confinen y que no se pueda visitar”.

La programación del próximo año está diseñada completamente sobre el papel, “pero no sé si podremos hacerla. No queremos abandonar, queremos seguir luchando”, enfatiza Bello. En esta nueva etapa, la galería se puede visitar los miércoles y, para otro día, hay que solicitar cita previa en el apostrophe.arte@gmail.com o en el móvil que aparece en su Facebook.

Para Sara, “las visitas virtuales a museos o exposiciones –en las que trabajan algunos centros– no van a sustituir a las personales pero pueden ser un remedio”.

Visitas virtuales a museos

Precisamente, desde la Cidade da Cultura en Compostela, tuvieron que idear un método virtual para ir al encuentro de su público escolar (14.500 estudiantes el pasado año).

“Tratamos que se pueda disfrutar de la cultura incluso de manera telemática. Es un concepto nuevo, no creo que sea el sustituto de una visita presencial pero es un formato que permite cosas que el presencial no permite. Si en digital, quiero mostrar un trozo de la primera película gallega donde aparece Castelao haciendo de pastor protestante, puedo. En una visita, sería menos inmediato”, explica el vigués Xoán Escudero, guía del Museo Centro Gaiás que se ocupa de este programa junto a Paula Toimil.

“Seguramente, cuando volvamos a la antigua normalidad, augura, no dejaremos de hacer estas visitas. Nos permiten llegar a comunidades escolares que antes no podían venir. Por ejemplo, esta semana hicimos una visita con un centro de Navia de Suarna, en la montaña lucense, donde tienen cuatro alumnos”.

Para inscribirse en esta iniciativa, los centros deben apuntarse en un calendario. Media hora antes de la videoconferencia, reciben un link, se conectan y se realiza una prueba técnica. Después, se inicia la visita telemática de media hora con 15 minutos finales para preguntas. Ahora mismo, hay fechas libres para finales de diciembre y principios de enero.

Por otra parte, desde el sector del libro, cruzan los dedos para que las librerías sigan abriendo pase lo que pase. En un ejercicio normal, las editoriales gallegas tenían a estas alturas cerrados buena parte de los títulos del siguiente año. “La incógnita nos hace no tener cerrado el plan de 2021 hasta que pase la campaña de Navidad”, explica Quique Alvarellos, presidente de la Asociación Galega de Editores (AGE).

En el caso de la Editorial Alvarellos, el confinamiento provocó que entre enero y septiembre, las ventas le bajaran un 57%. El índice en otras editoriales puede rondar el 40% y la media del gremio en España se sitúa entre el 20 y 30%, explica.

Como consecuencia, están ralentizando las novedades, expectantes. “Si la campaña de Navidad funciona, podremos afrontar la incógnita de 2021 con algo de base, no con optimismo porque hay una situación delicada para las editoras. Nuestro optimismo radica en los lectores que redescubrieron el libro como salvavidas en el hoyo del confinamiento, como una pata imprescindible de la sociedad”, señala Alvarellos.

El editor reconoce que contra ellos juega “una contracción muy grande en el consumo” que si se alarga mucho podría llevarse por delante a varias empresas como ocurrió en la crisis pasada.

Desde la Asociación de Actrices y Actores de Galicia, su presidente, Xabier Deive (con papel en “A lei de santos”, de la TVG ahora; y a punto de estrenar en Movistar + su personaje principal en la serie de bandoleros “Libertad”el año próximo ) reconoce que “la situación es complicadísima, con una crisis más profunda que la de 2008. La actividad privada es totalmente nula, las salas de teatro o música no pueden programar nada y así es imposible rentabilizar un negocio. Se suspenden bolos, en locales de 1.000 personas solo se pueden meter a 30. Además, la producción audiovisual es pírrica”. Aún así, Deive quiere lanzar un mensaje de ánimo. “Como dicen en el anuncio de Gadis no van a poder con nosotros, hay que pelear”.

Luchando está el director de cine Alfonso Zarauza. Su filme “Ons” se verá en el Festival de Cine de Sevilla esta semana y en Márgenes en Madrid, para saltar a los cines en diciembre. “Hay que ser valientes”, defiende.

las claves Bautizo del festival online del diseño gallego

Nace el Festival do Novo Deseño Galego, #follow20, como antesala digital de la primera Galicia Design Week del próximo año. Ofrece del 9 al 13 de este mes una ventana al talento gallego en el diseño en múltiples facetas. Se puede seguir en follow.gal

La inviabilidad del espectáculo musical

El sector de la música es uno de los grandes tocados en esta crisis. Los pocos festivales que se celebraron este verano lo hicieron mermando programación y asistencia para cumplir protocolos. ¿Se puede mantener esta línea en el tiempo? Para Luis Campos, codirector del Festival Sinsal, “hasta el año 2022 veo inviables los grandes eventos musicales. En una situación normal los números no daban (para muchos promotores), ahora es imposible sin el patrocinio público y privado. Las empresas privadas ya tienen sus problemas y la administración está pensando en cómo resolver la situación”, explica. “A corto o medio plazo, no habrá nada de eventos, mínimo hasta el próximo verano y siempre y cuando haya vacuna”, incide. En su caso, Sinsal presentaba esta semana el primer festival inmersivo e interactivo del mundo como ‘sustituto’ esta edición del Son Estrella Galicia Posidonia. A través de un pack, se ofrece recorrer los rincones secretos de Formentera, escuchar conciertos y el envío de un pack de cerveza a los hogares que compren la entrada para degustarla mientras viven la experiencia online. La página web de Sinsal y Estrella Galicia son las puertas a esta iniciativa. A pesar de esta apuesta interactiva, Luis Campos señala que “el streaming e internet son un complemento, pero no veo que a corto plazo puedan sustituir a los conciertos en vivo”. También cuestiona cómo se puede monetarizar este tipo de iniciativas online. Su gran duda es, cuando pase la pandemia, si el público volverá a pagar por asistir a conciertos y festivales que se ha acostumbrado ahora a consumir gratis: “¿Tendrán sentido los macroeventos? ¿Se tenderá a hacer solo microeventos? ¿Cambiará el modo de consumo?”.