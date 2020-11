“Esta Navidad toca pasarla con convivientes, que no es lo mismo que con la familia”

– El temor al colapso de las Unidades de Cuidados Intensivos lleva a los especialistas de Medicina Intensiva como usted a realizar un llamamiento ¿Tan mal estamos?

– En Vigo están ocupadas las camas de UCI al 40%, nos movemos en cifras asumibles y tenemos un plan de contingencia preparado, con camas de críticos del servicio de anestesia. Tenemos un lleno asumible . Si que parece que las dos próximas semanas van a ser un poco duras. Estamos como estuvimos la primera vez, a ver como va esto. La primera ola teníamos una previsión y los ingresos sufrieron cifras mucho más altas. Ahora ni siquiera estamos ingresando un paciente por día, sino uno cada dos días. No sabemos las previsiones, pero hay que estar a todas, siempre en máximos. Por eso es importante todo lo que se está intentando hacer e insistir en el cumplimiento de la normativa y las medidas de la Xunta de Galicia.

– Piden a la gente que tengan “conciencia” y así cortar la transmisión del virus antes de que llegue a los hospitales y así “salvar vidas”. ¿Vamos camino de los picos de la primera ola?

–El objetivo es que la gente cumpla, que tenga conciencia de lo que está pasando. ¡Que por favor, por ellos, por sus padres y por nosotros cumplan las restricciones! Tenemos que evitar el colapso sanitario. El colapso sanitario no entiende de Covid o no Covid, atendemos todo tipo de enfermedades.. .¿Vamos a tener que parar todas las atenciones para dedicarnos solo al Covid? Hay otras afecciones graves, como cáncer, y operaciones quirúrgicas programadas que también son necesarias. Ahora viene, además, la época de la gripe, de patologías respiratorias ... No vamos a parar la solución quirúrgica de múltiples procesos. Necesitamos el compromiso de la sociedad con un comportamiento sociosanitario solidiario, pero que parece que no va con algunos...

–¿Están preparados en los centros sanitarios para una segunda ola hospitalaria de Covid-19?

–Cuando la heroicidad de la primera ola nos aplaudían, pues vale, estupendo. Ahora estamos preparados, pero nos coge cansados físicamente y emocionalmente y muy molestos con esos comportamientos. No vamos a poder con todo. Aparte de estar cansado, de estar mermados, también enfermamos, también somos familiares de pacientes positivos. ¿Qué pasa si los profesionales de UCI tienen que irse de baja? También hay padres de niños pequeños que pueden dar positivo.

–Y muchos pensando ya en las Navidades, a ver si se “salvan”.

–Hay personas que han perdido a su padre, a su madre... Después llegó el verano y lo hemos pasado tranquilamente, fiestas en todas partes, comidas familiares... Y por eso estamos como estamos y lo que todavía falta. ¿El problema son las Navidades? Por Dios, el problema es ponernos bien. Me parece increíble que a estas alturas se cuestione si vamos a poder comer o cenar todos juntos. Esta Navidad toca pasarla con los convivientes ¡ojo que no es lo mismo que la familia! y no pasa nada. Se puede poner el árbol en casa... Las normas y restricciones que nos están diciendo no son imposibles de cumplir.

– Usted trabaja en la UCI, en primera línea de lucha contra la pandemia y arriesgando su vida ¿No se pregunta si la vale la pena tanto esfuerzo cuando ve reuniones de personas sin distancia de seguridad, sin mascarilla...?

– Nos tiene muy molestos la falta de compromiso y empatía de algunos. No son conscientes de las repercusiones de sus actos, por eso hay que tener medidas disciplinarias. Le doy mil vueltas a todo esto y no lo entiendo. Siempre se habla de la población de riesgo, que son las personas mayores, pero la edad media de pacientes Covid ingresados en la UCI es de entre 60 y 65 años. ¡No son abuelos, son padres! La mortalidad, evidentemente, es más alta en persona mayores. Son padres que pasan entre 15 y veinte días ingresados con un tratamiento que es un calvario para ellos. Durísimo para la familia y para los profesionales! Estamos viendo ahora las complicaciones de los que salen adelante. Muchos pasan grandes complicaciones para salir adelante y siguen sin encontrarse bien meses después. Quedan secuelas que causan muchas bajas. ¡Les pido que reflexionen!.

–¿Quedarse en casa es la solución?

–Si. ¡Quédate en casa, disfruta de tu casa, sal lo menos posibles, vete a trabajar...Un mes o incluso seis meses son plazos cortos comprados con toda una vida. No hacerlo tiene repercusiones y puede costar vida, por eso también hay que tomar medidas disciplinarias.

–Es decir, la solución para salir adelante está en nuestras manos.

–Exacto. Tenemos que concienciar a la todos los sectores de la sociedad y de todas las edades. Estamos en una pandemia complicadísima y la solución está en nuestras manos y con medidas muy sencillas: mantener las distancias, usar mascarilla, lavarnos las manos y sobre todo cumplir las normas de las autoridades sanitarias.