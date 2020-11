Regueiro: “La arqueología gallega de los fondos marinos está aún sin estudiar”

Galicia es un país rico en yacimientos arqueológicos y muchos de ellos siguen sin ser explorados o catalogados no solo sobre la faz de la tierra sino bajo ella y, especialmente, bajo el mar. “La arqueología gallega de los fondos marinos está aún sin estudiar y por hacer”, denunció ayer Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España.

La crítica la realizó ayer en Club FARO en su conferencia “Érase una vez hace 4.000 años en Galicia” donde fue presentado por el director del Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal, Juan Ramón Vidal Romaní, quien también intervino en la charla. De hecho, explicó que “hay una historia de los terrenos que están ahora anegados y de los que pensamos que no hay nada”.

Regueiro, que presentó ante el público en el MARCO su novela “El Tesoro de Brando” (Editorial Raíces) –que narra la historia de un joven gallego de hace 4.000 años que busca con su padre ‘cartografiar’ a su manera su zona– explicó que la falta de estudio de la arqueología submarina ocurre en toda la zona norte española.

“Esta semana empezaron en Asturias a hacer arqueología submarina que no es encontrar pecios sino hacer arqueología de asentamientos neolíticos” que están bajo el mar. Reconoció la dificultad de acometer este tipo de proyectos por el riesgo de que “la mayoría del material esté destruido. Es más complejo este trabajo. Si no hay dinero para hacer arqueología fuera del agua, menos para hacerla dentro”.

Por su parte, Juan Ramón Vidal explicó que “la superficie del terreno ahora no está igual que siempre. La ría nos parece maravillosa y bonita pero hace 4.000 años no existía. Hace 10.000 años Vigo no existía. Había un río entre Cíes y Cabo Silleiro. Ahí, el río Verdugo se encajaba y caía en una cascada como la del Xallas, en un desnivel de 60 metros que descendía hasta el mar”.

“Todo lo que ahora son playas eran bosques. Vosotros tenéis suerte de poder verlo en los bajos de algún edificio”, indicó. Los restos de uno de estos bosques aún existen y se pueden localizar en la zona de O Areal en Vigo, según detalló ante el asombro de buena parte del público.

“Reconstruir la historia de Galicia y Vigo como era hace 4.000 años es posible por los geólogos y arqueólogos pero también porque los vigueses conservan el sustrato geológico, lo preservan. Eso indica cultura de una ciudad, un respeto que no existe en otros sitios donde excavan un castro y se tapa. En A Coruña, por ejemplo, se arrasa todo”, añadió Vidal.

Por su parte, Manuel Regueiro, profesor también en la Universidad Complutense de Madrid, explicó que su libro “O tesouro de Brando” –que se ofrece en el mismo volumen en castellano y gallego– está “enfocado a los protoceltas” de los que solo nos quedan los petroglifos.

La historia que presenta es peculiar. Por un lado, la vida de un joven hace 4.000 años en la ría de Corme-Laxe (A Coruña) con su padre compartiendo su saber sobre el conocimiento del territorior. Por otro, otra historia que enlaza con la anterior de un geólogo y una arqueóloga que intentan saber qué ocurrió hace 4.000 años, para lo que deben seguir unas pistas. El misterio atraviesa ambas narraciones en las que el amor tiene un papel importante.

Además de conocer mejor el paisaje gallego de aquella era, se dan también teorías sobre el significado de los petroglifos, un lenguaje especial de los primitivos pobladores de la tierra gallega que ocultan infinidad de secretos y que son la clave en el final de la novela.

“Los ciudadanos de hoy vemos la Tierra inamovible”

“Los ciudadanos de hoy vemos la Tierra inamovible. Cuando nos dicen que se va a inundar Galicia... Pues sí, probablemente, dentro de 4.000 años. A nosotros, los geólogos, nos entra la risa cuando la gente dice que hay que empezar a prepararse. Vean, es más fácil que caiga un meteorito y destruya el planeta estadísticamente que se inunde Vigo”, opinó ayer el geólogo Manuel Regueiro en Club FARO durante su conferencia“Érase una vez hace 4.000 años en Galicia” . También indicó que “una piedra de un metro aquí puede tener más años que toda la historia de la humanidad”, con el objetivo de animar a los presentes a tener en consideración cualquier resto del país como vestigio de una historia común.

¿Dónde está la duna más alta de Europa?

La charla impartida ayer por Manuel Regueiro y Juan Ramón Vidal ofreció datos interesantes a los asistentes como el conocer que la duna más alta de Europa se localiza en Galicia, concretamente en el Monte Blanco de Ponteceso (A Coruña). La conferencia fue un paseo ameno no solo por el libro de Regueiro sino por la geografía gallega y algunos de sus secretos. Otro dato que destacaron en su comparecencia fue que en la inauguración de la ampliación del Museo Xeolóxico de Quiroga (Lugo) se pudieron ver los restos de una mujer negra de hace 8.000 años que se cayó en una cueva en esta zona.

Un país atravesado por cuevas de granito

Hablar de la Galicia del Neolítico es hablar de cuevas, pero no de las que acostumbramos a imaginar en caliza, sino en el granito de la tieerra. Vidal Romaní ofreció varios ejemplos interesantes de este tipo de asentamientos humanos en la costa gallega como la Cova da Cunchosa en la ría de Aldán, así como las furnas en Cíes y Ons que también fueron habitadas. “Estas últimas ahora están siendo invadidas por el mar pero fueron refugio de gente, como lo fueron también las cuevas en O Galiñeiro y O Folón”, detalló el geólogo Juan Ramón Vidal.