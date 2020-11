“La PCR puede ser como matar un mosquito a cañonazos, no hay que usarla siempre”

Belén Barreiro es la directora general de la biotecnológica veterinaria Eurofins Ingenasa y vicepresidenta de AseBio, asociación que aglutina a más de 280 empresas biotecnológicas españolas. También es la responsable de los primeros test rápidos de detección de anticuerpos Covid en España, con una sensibilidad del 94,6%, y con capacidad para fabricar 745.000 test a la semana. Las PCR son las pruebas de detección por excelencia del coronavirus, pero en su opinión el test de antígenos combinado con el de anticuerpos pueden funcionar bien, aunque ya se trabaja en determinar frente a que proteínas del virus desarrolla anticuerpos una persona y buscar los anticuerpos responsables de la neutralización del virus.

– Al llegar la primera ola de la pandemia España tenía que importar los test y usted destinó a gran parte del personal investigador de Eurofinsa Ingenasa, especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de ensayos diagnósticos para sanidad animal y seguridad alimentaria, a trabajar contra la pandemia. ¿En esta segunda ola tenemos test suficientes?

–Creo que tenemos suficientes test y medios para hacerlos, lo que se requiere es un poco más de planificación. Una de las cosas que más me llama la atención es que en España no están los test certificados por nadie. En la mayor parte de los países europeos hay una “lista” en la que se relacionan los test que están validados. Mientras que en España esa lista no existe. Cualquier proveedor que tenga el marcado CE puede acceder al mercado y da igual la calidad que tenga su producto. No son todos iguales. Los porcentajes de positivos tanto de serología como de detección de antígeno pueden variar muchos de una comunidad a otra dependiendo del tipo del test que utilicen. Epidemiológicamente tener la misma herramienta para medirlo todo hace que puedas compararte con el resto, sino es muy difícil.

–Lograron los primeros test de anticuerpos hechos en España cuando el mercado internacional estaba desabastecido. ¿Han encontrado mercado aquí o seguimos importando?

–Los preparamos en tiempo récord. En el mes de mayo estaban listos, pero una grandísima parte de los kits que se utilizan en España se siguen importando y el 80% de nuestro mercado está fuera. Es muy triste porque en otros países el apoyo a su industria nacional es mucho mayor. Yo los encuentro mucho más valientes. Tengo que sacar reactivos y diagnósticos porque se prevé que se van a utilizar grandísimas cantidades y, puesto que tenemos capacidad para hacerlo, quiero que se hagan aquí, vamos a poner nuestro dinero y vamos a garantizar a las empresas que el Gobierno va a adquirir esos kits. Lamentablemente en España eso no ocurre.

–¿Echa de menos apoyo a la investigación por parte de las administraciones?

– No es solo apoyar la investigación, es que los kits y los reactivos –que es lo que nosotros hacemos– hay que embalarlos, transportarlos, distribuirlos...Toda la operativa se convierte en riqueza en el mercado. Como yo estoy sufriendo en mis carnes las dificultades que tengo para comercializar estos productos en España, cuando veo eso en otros países digo ¡que suerte que funciones las administraciones con garantía suficiente!

–Los test van evolucionando y la investigación ayuda a afinar diagnósticos. ¿Son las PCR la técnica de detección por excelencia?

–Los test de antígenos pueden funcionar muy bien y ser una herramienta tremendamente útil, porque la PCR al fin y al cabo es una técnica tremendamente sensible que detecta muchos infectados con poca carga viral y no contagiosos. Es posible detectar a un positivo con tan poquita carga viral que a lo mejor ni siquiera llega a desarrollar la enfermad o no resulta infectivo, con lo que estamos matando mosquitos a cañonazos . Dejamos confinada a una persona con muy poquita carga viral que es absolutamente inofensiva, también a su entorno. A mi me parece que el test de antígenos combinado con el de anticuerpos sería lo perfecto.

– ¿Cuál es el papel de AseBio ahora mismo y qué tal la relación con Sanidad ahora?

–Trabajamos básicamente con todos los ministerios: con Ciencia, con Industria, con Agricultura, con Sanidad por supuesto…Yo diría que la mejor relación la tenemos con Ciencia, que nos consulta y nos utiliza como referencia en muchas ocasiones, ahora con el plan de reconstrucción del país nos tiene en cuenta. Sanidad nos tiene en cuenta más para recibir información, pero no nos llega a utilizar. Ahora las relaciones son buenas, nuestra presidenta Ana Polanco se reunió con Illa antes del verano y también cuenta con nosotros para que le presentemos propuestas sobre cómo enfocar los fondos que vamos a recibir de Europa en la reconstrucción del país. El 17% de esos fondos se iban a destinar I+D y cuenta con nosotros también paraque le hagamos propuestas sobre como utilizarlos. Digamos que con Sanidad tenemos unas relaciones cordiales que podrían ser mejores, más colaboradoras,

– ¿Las nuevas herramientas que se preparan hacen obsoletas a las actuales?

–Yo creo que todas tienen cabida y cada una ser utilizada en el momento que se necesite. Se están abriendo un montón de nuevas soluciones, en Corea monitorizar la situación de cada individuo, los pasaportes biológicos, sistemas que integren todos los datos, plataformas informáticas...

– Y no somos capaces de conocer los contagios en tiempo real

–Me llama muchísimo la atención que en este mundo, cien por cien digital, estemos esperando los resultados de las comunidades de contagios tras el fin de semana. Podrían estar todos integrados con una única herramienta de manera que la información llegase on time, cuando está sucediendo, a quienes toman las decisiones. Esto unido a que las herramientas estén validadas y testadas por un centro nacional de referencia y que además puedan integrarse en este programa para que la información este accesible en cada momento. Que cada uno podamos llevar nuestro pasaporte sanitario. Hay mucha información que se pierde, como la de las empresas que hacen PCR de forma habitual a sus trabajdores.

– ¿Tener anticuerpos es estar protegido contra el virus?

–Es una incógnita si esos anticuerpos tienen capacidad de neutralizar la infección del virus y por eso hay una aproximación que llevamos a cabo que es buscar cuales son exactamente los anticuerpos responsables de la neutralización del virus y hacer un ensayo para que se detecte. La gama de diagnósticos es tan amplia que puede llegar a ser complejo cuando se usan y el más adecuado en cada situación, por eso reclamo que esto esté en manos siempre de personal especializado. Que sean ellos quienes determinen qué hacer y en qué momento. – Habla de personal especializado, pero algunas autonomías proponen el ‘hágalo usted mismo’: Tómese su propia muesta – Ahora todo el mundo piensa que sabe de pandemia. Antes nadie sabía que era una PCR o una serología o un test de antígeno. Nos hemos convertido todos en expertos pero no lo somos. Me parece que no ayuda demasiado a que las cosas se hagan bien. Igual que tampoco ayuda que el diagnóstico –que siempre ha estado en manos de los profesionales– y las herramientas diagnósticas –que son utilizadas por el personal sanitario– trasciendan. En la radio se anuncian test de anticuerpos o PCR: llame para pedir cita y maneje el resultado como quiera. No contribuye a que las cosas se solucionen. –Algunos animales se contagian de Covid-19. ¿Transmiten también la infección? –La infección procede, o al menos así se piensa, de un virus de origen animal y se ha probado que tiene capacidad infectiva al menos en felinos y caninos. Se ha demostrado que perros y gatos de compañía son susceptibles de infectarse y se está empezando a trabajar ahora en la demostración de que son capaces de transmitirla. Nosotros participamos en un proyecto con la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Veterinaria para valorar cual es la importancia del resto de las especies domésticas en la transmisión del virus. Es muy importante.

–¿Hacia dónde va la investigación en los nuevos test?

– Hay nuevos proyectos con el test de antígenos rápido. Con los anticuerpos hoy se utiliza un trocito de virus y ahora tenemos en mente dos cosas. Una es hacer un ensayo múltiple en que te pueda decir frente a qué proteínas del virus tienen anticuerpos, porque no todo el mundo desarrolla anticuerpos frente a todas las proteínas, o la dinámica en que desparecen es diferente a lo largo del tiempo. Esto puede dar una idea del nivel de protección que tiene una persona.