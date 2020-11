El debate sobre la jornada continua en los colegios coge fuerza con las restricciones

Cuando el aula es tu dormitorio Una alumna que recibe clases desde casa confiese que aprende la mitad y una profesora defiende el método pese al trabajo extra Leer más

Padres de distintos centros educativos de Vigo con jornada partida han solicitado la jornada continua para reducir los riesgos de contagio, tanto en las entradas y salidas del colegio que conllevan excesiva movilidad. Exponen que acudir cuatro veces al día, dos para llevar a los niños y otras dos para recogerlos, resulta difícil para los progenitores, que no pueden recurrir a los abuelos para que recojan a los niños como venían haciendo porque no todos viven juntos y sólo se permiten convivientes.

Muchos padres de colegios concertados de Vigo como Jesuitas, Mariano y Maristas ya solicitaron en septiembre la jornada continua y también la unificación de horarios porque algunos hermanos entran y salen a horas distintas del colegio, lo que multiplica el número de viajes al colegio para acompañarlos. Con las nuevas restricciones la situación se ha vuelto una “locura” para algunos padres con hijos en Primaria y Secundaria.

“A veces tenemos que ir al cole hasta cinco veces, una entra a las 8.00 horas y la otra a las 9.00 para salir a las 12.00 mientras su hermana lo hace a las 15.00 horas y la pequeña vuelve al cole para salir a las 17.00 horas”, Alumna del centro

Padres de alumnos de Maristas reclaman de nuevo la jornada continua. La asociación de madres y padres, AMPA, ya se lo había solicitado a la dirección a principios de septiembre, expone uno de los padres, pero les indicaron que debía pedirse con casi un curso de antelación. Cuando Salesianos anunció poco después el cambio a jornada única ante la pandemia, la AMPA volvió a hablar con la directora de Maristas que aseguró que no había amparo jurídico hasta que, poco después les ofreció solicitarlo igual que iba a hacer el colegio de Maristas de Ourense, pero necesitaba el respaldo del Consejo Escolar. La Ampa hizo una encuesta no vinculante y aunque la mitad de padres no contestaron, el 80% de los que lo hicieron se posicionaron a favor.

Mientras Ourense recibió autorización de inmediato, Vigo no recibió respuesta de la Xunta, según explicó la directora a los representantes de los padres. A mediados de octubre un grupo de padres se movilizó y la Xunta indicó que la solicitud tenía alguna incorrección, pero podía resolverse. La dirección optó entonces por mantener la jornada partida y comunicó al AMPA que no consideraba conveniente hacer cambios una vez que las familias habían organizado su vida con la jornada partida.

"Creo que hay que minimizar riesgos y es de poco sentido común acudir a las puertas del colegio cuatro veces al día"

“Da miedo aunque son muy prudentes y se cumple el protocolo. Creo que hay que minimizar riesgos y es de poco sentido común acudir a las puertas del colegio cuatro veces al día, con lo que ello supone y que los niños lleven mantas a clase porque pasan frío mañana y tarde pro la ventilación antiCovid. No puedo mandar a mi padre a recoger al niño, porque no vive con nosotros... Cuanto más tiempo estén los niños en el cole también aumenta el riesgo, pero se mantienen las actividades extraescolares”, dice un padre.

El Comité Educativo de la Xunta apuesta por la ventilación natural en las aulas para luchar contra el Covid-19 En sus recomendaciones, especifican que los purificadores con filtros HEPA "solo pueden utilizarse de manera excepcional y complementaria" Leer más

En Jesuitas los padres también se están moviendo para que la dirección reconsidere su postura y vaya a la jornada continua. “Nos dicen que la Consellería de educación no dio ninguna indicación al respecto y que muchos padres eligen el centro por el horario partido. Creo que entrar y salir tantas veces a buscarlos, es un riesgo porque se junta mucha gente. Yo no tengo problema porque puedo ir a recogerlos. También suponen un riego las actividades extaescolares, porque no hay ‘burbujas’ como en clase”, indica un padre con dos hijos en Jesuitas.

A futbito y a baile, también con mascarilla Educación aprueba el protocolo de las actividades extraescolares, para las que recomienda grupos estables durante todo el curso Leer más

Una respuesta similar recibió la AMPA del Mariano. La dirección veía inseguridad jurídica en el cambio, señalaba que las autoridades sanitarias no realizaron ninguna indicación al respecto y que muchos padres elegían el centro por el horario partido.

"Espero que la Xunta haga como el Gobierno de Aragón e imponga la jornada única por el bien de los niños” Madre