¿Cuáles son? En los 60 concellos con limitaciones más severas, el deporte al aire libre ha de ser individual o solo con grupos de convivientes, y en los gimnasios, solo se podrá practicar deporte de forma individual, cuando hasta ahora se podía asistir a clases de cinco personas sin contar el monitor. Para el resto de municipios de la comunidad, el deporte al aire libre podrá ser en grupo de seis personas y en los gimnasios y demás centros deportivos se permitirán clases con grupos de seis personas, además del monitor.

Los responsables de gimnasios ven injustas las nuevas limitaciones impuestas por la Xunta y les ponen más difícil su supervivencia financiera. Francisco Cortegoso, director de Máis que Auga y secretario de la Asociación de Gestoras de Instalaciones Deportivas de Galicia, hace una doble valoración y recuerda que todo el sector “ha hecho los deberes y el índice de contagios en todo el deporte es del 0,28%”. Ve positivo que “por primera vez se consideran casi esenciales a los gimnasios”, algo por lo que el sector ha peleado mucho “ya que somos necesarios para la salud de las personas”.

Cierre de la hostelería en Galicia

Los hosteleros de sesenta concellos recibieron ayer con desesperación la noticia del cierre de sus negocios durante un mes decretado por la Xunta desde mañana, ya que la medida llega sin ningún paquete de ayudas que les permita sobrevivir como esperaban.

Las asociaciones de hostelería inciden en que mientras esperan alguna ayuda, llegará el recibo del IBI y tendrán que seguir haciendo frente a los gastos fijos, incluso a la cuota de autónomos y a los impuestos. Colectivos de A Coruña y Lugo se rebelan ante esta situación y llaman ya a la insumisión fiscal dada la falta de apoyos del Gobierno central y de la Xunta de Galicia.

“No puedo entender que digan que cierran la hostelería y nadie se despeine. Aseguran que no somos los culpables de la pandemia y que en nuestros locales no se producen los contagios, pero nos obligan a cerrar y a seguir haciendo frente a todos los gastos fijos. No te quitan los impuestos, no sabemos si los ERTE se mantienen...