Expertos ven un parche las medidas de la Xunta y dudan de una Navidad en familia

El virólogo y profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Carlos Pereira señaló que “estas medidas son cortas y tardías. Son parches y no van a solucionar nada”. Según su punto de vista, “hacía tiempo que había que empezar a hacerlo. El virus está bastante desbocado. Las medidas solo taparán un poco el agujero”.

Con la mirada en el pasado reciente, analiza que “si en dos meses de confinamiento (en alusión al de la primavera) no fuimos capaces de parar el virus fue porque se acabó demasiado rápido el confinamiento. Ahora, este ‘confinamiento’ tímido de un mes no resolverá gran cosa. Bajará un poco y dejará a la gente más tranquila y a las autoridades pero el virus no se va a eliminar de esta manera”.

“¿Reuniones de familiares no convivientes y agrupar a mucha gente en las calles en Navidad? No, claramente, no”, recalcó el experto. “¿Pretenden controlar en un mes una situación que (antaño) no fueron capaces de controlar en dos?”, cuestionó de forma retórica.

Ante la pregunta de si a finales de agosto o principios de septiembre, cuando empezó la escalada de casos, había que haber tomado medidas contundentes iguales o similares a las actuales, su respuesta fue “sí, claro que sí”.

A su juicio, “sería idóneo” aplicar ya un confinamiento domiciliario y “olvidarse de las Navidades tal y como las conocemos. Para que la economía no se derrumbe, dejando las tiendas abiertas pero no al 100%, pero por supuesto sin reuniones de no convivientes”.

Puntualizó que si China recupera ahora su economía es porque estuvo más de dos meses con un confinamiento, “estuvieron medio año con controles y un confinamiento muy estricto y siguen todavía con controles”.

“Aquí, abrimos la mano en el verano, ¿para qué? Para perpetuar el problema. Los que somos epidemiólogos sabemos que este tipo de epidemias se pueden eliminar en dos años como mucho pero tal y como lo estamos haciendo vamos a necesitar dos años más porque estamos perpetuando el problema. Estoy muy preocupado”, subrayó el biólogo y epidemiólogo que lleva 30 años trabajando en diagnósticos.

Por su parte, Miguel Álvarez Deza, jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra del Sergas opinó que “se están tomando medidas parciales”. Reconoció que un confinamiento como el de la primavera pasada “es muy duro” pero que un confinamiento de quince días o un mes “sería muy adecuado” ahora mismo.

Origen familiar en brotes

Recalcó que, en estos momentos, el origen mayoritario de los brotes está asociado a reuniones familiares. Lo ilustró aportando los datos del área sanitaria de Vigo. “A día de hoy (por ayer) tenemos 64 brotes activos en Vigo. De ellos, cinco son laborales y dos de centros escolares. El resto (57), familiares, de celebraciones, comidas, cumpleaños... La gente sigue reuniéndose en domicilios y descuidando las medidas de prevención”, señaló para añadir a continuación que “en la provincia de Pontevedra, desde principios de julio, vamos por el brote 501”.

Para él, esta cifra evidencia que “no hay responsabilidad” y que “estamos abocados a un confinamiento, no de tanta duración” como el de la primavera.No obstante, detalla que en ocupación de camas de UCI y hospitales “no estamos mal” en Galicia.

Desde su punto de vista, “la gente debería entender ya que esta es una pandemia que va para largo y que no se resolverá con la llegada de las primeras vacunas que habrá que seguir evaluando. Vamos a tener que seguir conviviendo con este virus que no desaparecerá ni con las primeras vacunas”.

Respecto a si familias con no convivientes y miembros en otras comunidades o países podrán pasar las Navidades juntos indicó que cree que no será posible. “Esto va a ser como una montaña rusa.Bajaremos (los casos) tras este mes de medidas rusas, después abrián un poco la mano y, seguramente, se volverán a disparar los casos”.

Quien tampoco se muestra muy optimista para estas fiestas es Isabel Bandín. La viróloga y profesora de la Universidade de Santiago ve “bastante difícil” que se autoricen comidas familiares de no convivientes. “Necesitamos tiempo para reducir los casos. En caso de celebración, debería ser un número muy reducido de personas”, señaló.

Para esta experta, las medidas anunciadas por la Xunta son “adecuadas pero no suficientes. Se debería cerrar toda actividad comercial, excepto la esencial”.

Mucho más optimista es el profesor de Medicina Preventiva en la Universidade de Santiago Alberto Ruano quien considera que las medidas anunciadas ayer “son adecuadas para contener la extensión de la pandemia en Galicia, ya que llegan en un momento epidemiológico más precoz que en otras comunidades”.

En cuanto a las fiestas navideñas, opinó que “la reunión de grupos masivos sería una imprudencia. En mi opinión, que podamos celebrar la Navidad como otros años con los seres queridos, depende de nosotros mismos”.

De esta forma, apuntó que “con los datos actuales y si las medidas tomadas hacen efecto, se podría evitar el confinamiento total que sí es necesario en otras comunidades autónomas. Si las medidas tienen efecto, y creo que lo van a tener, el confinamiento total podría evitarse en Galicia”.