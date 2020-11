Dos viguesas ganan el Premio Nacional 2020 como mejores diseñadoras jóvenes

“Nos hace mucha ilusión. No sabemos si alguna vez lograremos otro premio tan grande como este"

"Es una gran alegría y un reconocimiento, aunque empezó hace pocos años, a nuestro trabajo. Mudarnos a España está en nuestros planes”, dice Marta. Por su parte, Eva añade: “Ganar algo así nos dará la seriedad que necesitamos”.

Las gemelas Eva y Marta Yarza, de 32 años de edad, abrieron su propia agencia, Yarza Twins, de diseño gráfico en Londres hace casi tres años, ciudad que las acogió para especializarse en una de las mejores universidades de Diseño. Desde entonces, los encargos no han hecho más que crecer, de la misma manera que ha hecho su prestigio. El Nacional de Diseño no es el primer galardón, antes llegaron el Lápiz D&DA y situarse entre las 15 mejores artistas visuales del mundo menores de 30 para la revista Print Magazine. Pero, cuando uno recoge un premio, casi siempre echa la mirada a sus orígenes, donde empezó todo. “Ahora me acuerdo de todo lo que hemos luchado para estar donde estamos. No es fácil abrir tu propio estudio, hacerte camino y encontrar clientes”, resalta Marta.

“Siempre hemos querido hacer arte” Eva Yarza

De hecho, sus primeros contactos con el mundillo fueron siendo todavía unas crías: “Nuestros padres están muy interesados en el arte. Siempre nos han metido el gusanillo en casa. En el colegio, los profesores también nos animaron siempre a seguir pintando”, explica la propia Eva, mientras que su hermana gemela añade algo que ha sido vital en su corto, pero intenso recorrido: “La confianza ha ayudado bastante”.

Tras acabar el instituto, Marta se puso a estudiar Arquitectura Técnica en Madrid, al mismo tiempo que Eva avanzaba en la carrera de Bellas Artes y más tarde se adentraba en el reconocido máster de la escuela londinense Central San Martins. Marta, recién licenciada y con la crisis de la construcción en ciernes, tuvo que buscarse una “alternativa” de futuro y fue la misma que la de su hermana: “Hice el mismo máster, pero dos años más tarde”.

Lo que vino después fue un camino, en un primer momento, de espinas y, posteriormente, rosas. Así lo narra Marta: “Cuando acabamos, nadie nos daba una oportunidad en Londres. Éramos dos chicas inmigrantes que aún por encima no hablaban bien el idioma. No teníamos autoridad como para llegar a las entrevistas y comérnoslos”. Aun así, a los pocos, empezaron a colaborar con alumnos de su misma universidad. Aunque una beca de tres meses en Nueva York –la capital del arte contemporáneo– fue el punto de inflexión para Eva: “Fue como un sueño. Me abrió los ojos. Aprendí que puedes hacer lo que quieras con el diseño; no hay límites”.

Del Concello de Oia a Mika

Más tarde, tras encadenar varios contratos en diferentes estudios ingleses, comenzaron a colgar sus proyectos personales en internet, que llamaron la atención de una clientela que les permitió abrir su negocio. Su trabajo y el “boca a boca” las permitió posicionarse. Desde entonces, desarrollan trabajos totalmente eclécticos y variados: el rediseño gráfico de una empresa, la potenciación de una imagen personal o el arte de un videoclip. A gran y pequeña escala. Tanto reciben encargos del concello de Oia como de Adidas, la marca tecnológica Huawei, el vodka Smirnoff, la competición automovilística Fórmula E o las revistas NEO2 y Vice, entre otros. No obstante, la llamada del cantante internacional Mika fue de las que más ilusión les hizo.

“Nos fuimos de tour con Mika de tour por Europa el año pasado"

“Nos fuimos de tour con él por Europa el año pasado. Fue muy divertido. Nos subimos a un escenario con más de 10.000 personas. Compartimos taxi con Louis Vuitton. Ese proyecto fue impresionante”, recuerdan.

De momento, la crisis del Covid no las ha afectado “directamente”. Sin ir más lejos, en la actualidad están inmersas en una campaña de la cantante sueca Lou Elliotte, para Sony Music, y una bodega inglesa. En cualquier caso, destacan su capacidad de aclimatación: “Como nos ha costado estar donde estamos, siempre hemos tenido que adaptarnos. ¿Tienes que hacer un vídeo y no sabes usar 3D? Pues aprendes. Hay tutoriales para todo”, subraya Eva, quien esgrime que la clave de su “éxito” y “diferenciación” es dar “significado” a todo lo que hacen, más allá de ejecutar un “diseño bonito”.

Por último, un consejo para las nuevas generaciones: “Eva y yo empezamos cuando había una crisis mundial bestial. Les diría que no tengan miedo. Que no tengan miedo a salir. Pero que trabajen duro. Y si no hay, que se lo creen. Es la única manera de coger experiencia y prestigio”.