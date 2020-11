El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, pidió ayer disculpas por sus comentarios sobre las enfermeras, que muchos colectivos han tachado de “inapropiados” o “sexistas”.

“Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente. Di una respuesta muy incorrecta. Pido mis disculpas a todas las personas o colectivos a los que pudiera molestar. Lo siento”, dijo. Las declaraciones de Simón se produjeron en una entrevista 'on line' recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou. En la misma, le preguntaban si le gustaban “las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas”. Simón respondió que “no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”.

En su disculpa, Simón también dijo: “Todavía tengo mucho camino por delante. Trataré de hacerlo mejor y no volver a cometer errores de este tipo”.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, calificó los comentarios de Simón de “inapropiados y absolutamente desafortunados”. Y no fue el único miembro del Gobierno que rechazó las palabras del director del Centro de Coordinación. Margarita Robles y Fernando Marlaska también las rechazaron.