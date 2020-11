El virólogo gallego César Muñoz-Fontela trabaja desde febrero para la OMS coordinando el grupo de modelos animales para avanzar en el desarrollo de vacunas y terapias contra el Covid-19.

–¿En qué punto se encuentra la investigación?

–Ahora mismo tenemos más de 200 investigadores de todo el mundo en el grupo, que en cada reunión comparten ideas, experimentos que aún no están publicados, etcétera. Esta es una colaboración internacional sin precedentes y ha ayudado inmensamente a acelerar el desarrollo de vacunas.

–¿Con qué modelos animales están trabajando y qué ha aportado cada uno hasta el momento?

–Los modelos más comunes para el Covid-19 son los macacos, hámsteres, hurones y ratones. Ninguno es perfecto, pero la combinación de todos los modelos ha servido para entender mejor la patogénesis y la transmisión de la enfermedad, y, como digo, para el desarrollo preclínico de vacunas y antivirales.

–¿Qué papel juegan los modelos animales en las investigaciones de vacunas?

–Los modelos animales aportan información acerca de si las vacunas son seguras y si generan una buena respuesta inmune. Además, permiten saber si los animales vacunados resisten la infección experimental. Es un paso fundamental para que las entidades reguladoras puedan decidir si una vacuna debe entrar en ensayos clínicos en humanos o no. Lo mismo podría aplicarse a los antivirales.

–El mundo se ha volcado en la búsqueda de una vacuna y algunos dirigentes políticos aseguran que estará lista antes de que acabe este año. ¿Pecan de optimistas?

–Pecan de políticos probablemente. Hay un “nacionalismo vacunal” que no es nada bueno. Esto no son las olimpiadas y aquí debería jugar todo el planeta como un solo equipo. Es bueno ser positivos, pero hay que pensar en estrategias que permitan terminar o al menos disminuir significativamente la transmisión del virus a nivel global, no en un país en concreto.

–¿Puede lograrse una vacuna en un tiempo récord y conseguir que sea eficaz y segura?

–Sin duda. Creo que algo que no se entiende aún bien es la diferencia entre lograr una vacuna en el ámbito científico y en el regulador. Con respecto al científico, con los medios y las técnicas que tenemos ahora y que permiten, por ejemplo, analizar una gran cantidad de datos en un tiempo muy corto, podemos tener una vacuna lista para ser probada en humanos en seis meses. La parte reguladora que viene después, los ensayos clínicos que son tremendamente caros y las diferentes fases de validación del producto por las agencias es lo que suele llevar años. La vacuna del ébola, por ejemplo, llevaba hecha diez años antes de que se aprobase su uso en humanos.

–¿Por qué no se aprobó antes?

–Porque no había mercado. Ahora no vamos a tener ese problema.

–Entonces, ¿se pueden acortar los plazos sin saltarse ninguna fase y tener un fármaco eficaz y accesible?

–Como comentaba antes, la velocidad de los ensayos y procesos reguladores cuando la vacuna sale satisfactoriamente de la fase preclínica depende mucho de la urgencia. La accesibilidad para todos depende de otros factores. Depende, por ejemplo, de cómo de fácil sea producir y almacenar la vacuna. Por ejemplo, la vacuna atenuada de la gripe o de la fiebre amarilla se produce amplificándola en huevos de gallina. Generar miles de millones de dosis así es complicado. Hay otras vacunas basadas en ácidos nucleicos (ARN) que necesitan conservarse a -80 °C, con lo cual su distribución en países que tienen dificultades para conservar la cadena de frío (la mayoría del planeta, por cierto) es complicada. Yo creo que vamos a necesitar varias vacunas y un gran trabajo en equipo para que las carencias de unas vacunas se puedan suplir gracias a otras. Es un ejercicio de solidaridad global.

–El mundo mira hacia la vacuna como el fin de la pandemia. ¿Lo será por sí misma?

–Si como decía, las vacunas que se generen se distribuyen global y equitativamente, sí que creo que supondrían el final de la pandemia. Aquí me refiero al significado estricto de pandemia como transmisión del virus incontrolada a escala global. La erradicación completa del virus me parece ya mucho más complicada por varios factores. Primero, depende de la cobertura de las vacunas. Si hay territorios donde la vacuna no llega por problemas de tipo político o fanatismos, seguiremos teniendo parte de la población que mantenga el virus. Este es el problema que existe para la erradicación de la polio. Sospecho que además no vamos a tener que irnos muy lejos para encontrar estos problemas, ya que una parte importante de la población (un 30%) de los países desarrollados parece que rechazará la vacunación. Otro factor a tener en cuenta es si hay transmisión de humanos a animales domésticos o peridomésticos como gatos o visones que también sirvan para mantener focos de infección.

–¿Puede haber una vacuna universal que sea eficaz?

–Existen muchos ejemplos de vacunas universales como la de la polio, la difteria, el sarampión o la rabia. El problema no va a ser de tipo científico; va a depender de si estamos dispuestos a una cooperación internacional sin precedentes o no.

–Ante un virus, ¿qué es más “sencillo”, encontrar una vacuna eficaz o un tratamiento que no sea tóxico?

–Depende del virus. Conseguir una vacuna contra el virus del sida (otra pandemia global, por cierto), que se “esconde” en las mismas células que coordinan la respuesta inmune es claramente muy complicado, Sin embargo hay combinaciones de antivirales excelentes. Contra la fiebre amarilla tenemos una vacuna muy efectiva, pero no tratamientos. Realmente, depende de cada caso.

–Se habla de anticuerpos monoclonales, de la importancia de la inmunidad por células T ante el Covid-19... ¿Dónde puede estar la clave?

–En el caso de enfermedades infecciosas, generalmente no hay una sola clave que explique por qué unas personas responden bien a la infección o al tratamiento y otras no. Hay factores genéticos, inmunológicos, epidemiológicos, etc. El tratamiento con anticuerpos monoclonales es prometedor para controlar la replicación viral y las células T juegan un papel clave eliminando las células infectadas. Hay otras posibles estrategias, como medicamentos que ataquen componentes del virus o que impidan su unión a las células humanas. Lo primero que se intentó fue reutilizar antivirales aprobados para otras infecciones para el Covid-19. Esta es una estrategia inteligente porque si alguno funciona, ya sabemos que no es tóxico y que no tiene efectos secundarios relevantes. Desafortunadamente, esto no ha funcionado muy bien, como se ha visto en el caso de la hidroxicloroquina y el remdesivir. La estrategia ahora es utilizar terapias más dirigidas a este virus y que en muchos casos, como los anticuerpos monoclonales, ayuden al sistema inmune a eliminar la infección.

–Hay voces que apuestan por la inmunidad natural. ¿Qué opina?

–Me parece incomprensible, una aberración y el colmo del egoísmo. Primero, necesitaríamos que se infectara el 60-70% de la población mundial para conseguir inmunidad de grupo, lo cual llevaría años. Imagínese, necesitamos que se infecten 4.200 millones de personas. Aparte de eso y teniendo en cuenta que la letalidad del virus está alrededor del 1% estamos hablando de dejar morir a más de 40 millones de personas, el equivalente a toda la población española. No sé si los promotores de esta idea se han parado a hacer estas cuentas.

–Usted trabaja desde hace años con el virus del ébola. ¿Puede la experiencia científica sobre este virus ayudar de algún modo a la investigación sobre el SARS-CoV-2?

–No mucho. El SARS-CoV-2 y el ébola son virus muy diferentes. Lo que sí puedo hacer es aportar algo de experiencia en epidemias y en ensayos inmunológicos, que son necesarios para el desarrollo de vacunas. Este es un virus nuevo y realmente no hay expertos. Cada uno de nosotros aportamos lo que podemos basado en experiencias anteriores.

–Al igual que con el ébola, una de las terapias que se está ensayando para tratar el Covid-19 es el suero de convaleciente. ¿Cómo califica los resultados?

–El uso de suero convaleciente siempre tiene un alto interés como terapia, en concreto en partes del mundo donde el acceso a una unidad de cuidados intensivos moderna es un problema, que es en la mayor parte del planeta. Si la transfusión funciona, en el contexto de una epidemia es muy fácil obtener suero de una persona y pasárselo a otra. El problema es que generalmente no funciona, y en el caso del Covid-19 no ha sido una excepción. Pero es importante entender que el que no haya funcionado no significa que no tenga un gran potencial. El problema es que la carga de anticuerpos del donante es un proceso dinámico y la transfusión debería darse en el punto en que la carga de anticuerpos neutralizantes sea máxima. Es un poco como tirar un penalti con una venda en los ojos, confías en que la portería es grande, pero en realidad no la ves.

–¿Podremos saber alguna vez a ciencia cierta dónde se originó el SARS-CoV-2?

–Es posible. En el caso del ébola ya llevamos más de cuarenta años intentando encontrar el origen del virus en la naturaleza y no lo encontramos. Sin embargo, ahora sabemos que el virus del sida salió de una pequeña comunidad de chimpancés del sur de Camerún alrededor de 1915. En el caso del SARS-CoV-2, las investigaciones futuras lo dirán. Cada día hay virus de animales que “saltan” a humanos. En muchos casos no resultan en infección y mucho menos en una pandemia, pero están ahí. Si seguimos con actividades que nos pongan en contacto con estos virus, como la deforestación, el calentamiento global y los mercados de animales exóticos seguiremos teniendo epidemias. O sea, que el porqué, es, en parte, por nuestra culpa.

–Mientras laboratorios de todo el mundo trabajan a marchas forzadas para hallar una vacuna, asistimos a las protestas antivacunas. ¿Cree que pueden entorpecer la salida de la crisis sanitaria poniendo en tela de juicio las medidas sanitarias y el trabajo científico?

–Es importante entender de dónde vienen los movimientos antivacunas y el negacionismo. Los movimientos antivacunas surgen en una situación de bienestar de los países más ricos, en los que la gente ya no se muere de difteria ni de polio. O sea, el que haya movimientos antivacunas es una consecuencia del éxito de las vacunas. Y luego hay una gran parte de la culpa que recae en los medios de comunicación y en las redes sociales. Cuando en 1998 “The Lancet” retira el artículo de Andrew Wakefield que dice que las vacunas provocan autismo porque se demuestra que está básicamente inventado, Wakefield desaparece del contexto científico, pero los medios de comunicación le siguen dando voz hoy. El ciudadano de a pie no lee “The Lancet”, lee el periódico, con lo cual hay una gran responsabilidad de comunicar los hechos. Finalmente, las redes sociales hacen comparaciones entre hechos y opiniones. No puede haber un debate, por ejemplo, sobre si las vacunas salvan vidas o no. Las vacunas salvan vidas y eso es un hecho demostrado científicamente por gente que se ha tomado el tiempo de estudiar a fondo el tema, mirar los datos minuciosamente y extraer las conclusiones.

–La del Covid-19 es la sexta declaración de emergencia internacional que la OMS emite en lo que va de siglo. ¿Habrá cada vez más pandemias provocadas por virus?

–Como decía, depende en gran parte de nosotros. Si seguimos haciendo carreteras en medio del Amazonas entraremos en contacto con animales nuevos y con sus virus. El que haya casos de virus de fiebre del Nilo o dengue en España es una consecuencia directa del calentamiento global, que hace que los mosquitos que portan esos virus y que hace años vivían solo en zonas tropicales ahora puedan adaptarse al clima de España.

–El Covid-19 tiene otras víctimas, además de las directas, que son los enfermos de otras patologías, a quienes se les retrasan pruebas diagnosticas y operaciones no urgentes.

–Sí, efectivamente es un problema añadido muy grave. Tengo compañeros y amigos en el sistema de salud español y están preocupados por el retraso en diagnósticos y por los enfermos crónicos sobre todo. Es algo común a todas las epidemias. Yo lo he visto en Nigeria cada año durante la temporada de fiebre de Lassa, que siempre está asociada también con el colapso de centros de salud.

–La reciente muerte de un voluntario que participaba en la vacuna de Oxford ha causado inquietud. ¿Seguir casi al minuto los estudios científicos puede ser contraproducente?

–Este es otro ejemplo de la gran importancia de los medios de comunicación. El parar ensayos clínicos, sobre todo en fase 2b o fase 3, es muy común, porque simplemente hay muchas personas en el ensayo y puede haber complicaciones que en muchos casos no tienen por qué estar relacionadas con la vacunación. De hecho, es un buen síntoma de que los ensayos se están haciendo con todas las garantías. Esto, en cambio, no es lo que se comunica a la opinión pública, que se queda con la idea de que la vacuna en cuestión mata. Es fundamental comunicar los hechos.

Catorce años trabajando con virus

Desde 2018, César Muñoz-Fontela dirige un laboratorio en el Instituto de Medicina Tropical Bernhard Nocht (BNITM) de Hamburgo (Alemania), donde 18 científicos trabajan en inmunología de virus que causan fiebres hemorrágicas, como el virus del Ébola. Antes estuvo en el Heinrich Pette Institute, también de Hamburgo, y con anterioridad, de 2006 a 2011, en el Mount Sinai (Nueva York). “Llevo 14 años trabajando fuera de España porque quise hacer investigación en virus emergentes”, explica. Desde febrero, coordina a más de 200 científicos de todo el mundo que trabajan en modelos animales dentro del Research & Development Blueprint. Este grupo de la OMS reúne a 129 expertos comprometidos a fortalecer una colaboración mundial sin precedentes, la cooperación y el intercambio de datos ya en curso.