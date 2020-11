El Club FARO inicia este lunes su programación de noviembre. Todos los actos se celebrarán a las 8 de la tarde en el Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo), salvo los del 10 de noviembre en el Aula UNED de Tui (Rúa Antero Rubin) y el 17 de noviembre en el Auditorio Municipal de Vilagarcía (Av. da Mariña, s/n), que comenzarán a las 7 de la tarde. El aforo estará restringido a 34 personas por las normas anticovid.

De “Galdós. El autor en su centenario” hablará Fernando Bartolomé, catedrático de Lengua Española y Literatura y editor. El asesinato del Generalísimo Prim y su posterior y opaca investigación oficial, más la llevada en paralelo por Galdós, vertebran la nueva novela de Bartolomé, aragonés aunque miñorano de adopción.

La escritora y psicóloga Mª Ángeles López de Celis disertará sobre “La crisis de los refugiados”. López de Celis es funcionaria de carrera, y única persona que ha formado parte de la secretaría de los cinco presidentes del Gobierno de la democracia, desde Adolfo Suárez a José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España, Manuel Regueiro, pronunciará la conferencia-coloquio titulada “Érase una vez hace 4.000 años en Galicia”. Una visión del mundo del Neolítico con aspectos sorprendentes, como por qué tallaban los petroglifos, sus ritos y sus relaciones personales.

La ganadora y finalista del Premio Planeta 2020, Eva García Sáenz de Urturi y Sandra Barneda, respectivamente, hablarán de sus respectivas obras y quehaceres literarios.

De “Calendarios Competenciais (Aprendizaxes básicos para á vida)”, que teñen a finalidade de facer posible que a educación de fillos e fillas sexa unha tarefa compartida, falarán Teresa Domínguez (exdirectora do CRAC Clara Torres de Tui e Orientadora) e María Jesús Guinde Eiriz (nai participante no proxecto).

En la conferencia titulada “La tentación del Caudillo”, el escritor y doctor en Letras Juan Eslava Galán planteará qué hubiera pasado si Franco se hubiera aliado con Hitler en la II Guerra Mundial, y dará a conocer los secretos del franquismo en el año decisivo del encuentro entre ambos, 1940.

Eva Bach, pedagoga; maestra y escritora; y Montse Jiménez, profesora de Secundaria y filóloga, propondrán en la charla-coloquio titulada “Madres y padres influencers” cincuenta herramientas para entender y acompañar a los adolescentes de hoy.

“¿Nos hacen las pandemias evolucionar como especie?”. Esta es la cuestión que centrará la conferencia-coloquio del escritor Javier Sierra, que explicará cómo “enemigos invisibles”, como los virus y otros patógenos, han influido en la evolución de nuestra especie desde hace milenios.

Ana Romero, enfermeira 1ª planta no Hospital do Salnés, e María Galloso, médico de HADO no Hospital do Salnés, falarán de “A importancia dos coidados sanitarios”, posta de manifesto máis que nunca pola Covid-19.

O escritor e docente Miguel A. Alonso Diz e a licenciada en Belas Artes Luz Beloso falarán de “A creatividade é como a auga. Sempre atopa o camiño”. Compartirán a súa experiencia ao redor da creación e a edición literaria.

El escritor Celso Castro, colaborador habitual de varias revistas de poesía y magacines literarios y culturales, abordará los “Relatos del yo. (La búsqueda de la espontaneidad narrativa)”.

Xentes que viven na liña de sombra, cruzando decote a fronteira entre a realidade e a ficción, entre a ensoñación e mais a derrota. Perdedores, soñadores, idealistas... Serán os protagonistas da conferencia do escritor Xosé Ramón Pena, titulada “Todas as vidas. (Relatos silvestres de xente brava)”.

De “Ceos galegos. (As mellores imaxes do noso ceo)” falará Dosi Veiga, físico e creador do Proxecto Ceos Galegos. Na súa conferencia axudará a coñecer as estrelas, os eventos astronómicos e os fenómenos meteorolóxicos, e a comprender a ciencia que está por detrás.

Manel Loureiro hablará de “La misteriosa y legendaria Galicia (La Puerta del Más Allá)”. Escritor y abogado, Loureiro, seguido por miles de lectores, ha trabajado como presentador en la Televisión de Galicia y como guionista de diversos proyectos. En la actualidad colabora en varios periódicos nacionales, así como en la Cadena Ser y Onda Cero.

En la proximidad de las celebraciones del nuevo Año Jubilar, el arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio Barrio, hablará del “Año Santo Jacobeo 2021 (Caminar a Santiago con esperanza)”. “No hemos de echar por la borda el Año de gracia que se nos ofrece para revitalizar nuestra espiritualidad y fortalecer nuestra esperanza”, ha escrito recientemente el arzobispo compostelano.