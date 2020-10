Confinamiento de facto para los gallegos. Las salidas de ocio en el puente de Todos los Santos se complican al máximo para los gallegos con el cerrojazo decidido por las comunidades vecinas y Portugal. Aunque Galicia es una de las pocas autonomías, con Extremadura, Cantabrias y las Islas, que no ha apostado por el cierre de sus fronteras, la clausura de las de Asturias, Castilla y León y el país luso casi suponen un autoconfinamiento en Galicia.

Los gallegos pueden coger el coche para ir a pasar unos días a Cantabria o Extremadura porque se les permite “la circulación en tránsito” a través del Principado de Asturias y de Castilla y León, pero no está tan claro, según los juristas consultados por este diario, si se les dejaría parar para repostar, comer un bocata, tomar un café o estirar las piernas en el viaje. Una dificultad que seguro disuadirá a muchos de viajar por carretera. Además Cantabria, que por ahora no está confinada, ya no descarta sumarse al pelotón de comunidades que han apostado por el cerrojazo. Así que no quedan muchas opciones para una escapada en el puente.

Tampoco se puede ir a Portugal.

El ministro de Administración Interna del país luso, Eduardo Cabrita, explicaba ayer que a partir del uno de noviembre “las fronteras terrestres con España no van a cerrarse el fin de semana”, pero “los no residentes en Portugal deberán venir única y exclusivamente para este cuadro de circulación autorizado: trabajo, asistencia sanitaria o estudios”. No por ocio.

Ayer fueron cuatro las comunidades que anunciaron su confinamiento: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Estas regiones se suman así a Navarra, La Rioja, Aragón, Asturias y Euskadi que ya habían anunciado o decretado el cierre perimetralmente sus territorios. Cataluña, Valencia y Cantabria también estudian su cierre.

Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León adelantaron ayer e cierre perimetral hasta el 9 de noviembre. En Castilla-La Mancha la medida se aplica desde hoy y en Castilla y León y Andalucía, desde mañana. Por su parte, Madrid ha pedido que se cierre solo durante los días de puente.

Castilla-La Mancha y Castilla y León y Madrid tomaron la decisión de cerrar juntas, aunque con matices, tras una cumbre.

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, justificó su decisión: “Mientras no exista vacuna no existe otra forma de controlar el virus que limitar los movimientos y reforzar los servicios hospitalarios”. Por ello, la comunidad cierra desde medianoche de hoy al viernes y hasta el 9 de noviembre y el cierre perimetral de las provincias de Sevilla, Granada y Jaén y entre todos sus municipios. También se aislan varios distritos sanitarios en Córdoba, Málaga y Cádiz. Un total de 448 municipios. Se mantiene el toque de queda en toda Andalucía entre las 23 de la noche y las 6 de la mañana y se establece el cierre de todos los establecimientos de hostelería a las 22.30 y las reuniones quedan limitadas a seis personas.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, el popularFernando López Miras, explicó el cierre por la incidencia acumulada, por encima de los 450 casos por cada 100.000 habitantes, en los últimos 14 días.

“Queremos que haya actividad, pero debe hacerse con responsabilidad y extremando todas las medidas para vencer al virus. Si todos atendemos a los expertos podremos llegar a una situación cercana a la normalidad”, expuso López Miras. El cierre afecta a los 45 municipios de Murcia y tendrá una vigencia de un mínimo de dos semanas.

Sánchez propone revisar el estado de alarma en cuatro meses

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, propuso ayer en el Pleno del Congreso que el estado de alarma se prolongue cuatro meses, en vez de los seis que recoge el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, alegando que su Gobierno “está por la unidad”. Así, planteó que el próximo 9 de marzo sea el Consejo Interterritorial de Salud el que “revise” si debe o no continuar esta medida excepcional. La segunda revisión sería el 9 de mayo. “Ahí está la propuesta, espero que ustedes la acepten”, espetó a Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. Sin embargo, el líder de los 'populares' defendió su oferta de limitar el estado de alarma a dos meses para “salvar” la campaña de Navidad y la “esperanza de millones de españoles, sobre todo los mayores que viven sin sus familias”. Para Casado, esa nueva propuesta de Sánchez para cuatro meses de estado de alarma sigue intentado "eludir" el control parlamentario. "Menos 'Aló presidente' los fines de semana y más venir al Congreso como estipula la Constitución siempre que tiene que dar cuenta de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional", ha solicitado, para añadir que el Gobierno "aún está a tiempo de aceptar" la propuesta que ha puesto el PP sobre la mesa. Por otra parte, el PSOE acordó con el grupo de ERC en el Congreso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda cada dos meses a la Cámara para explicar la situación del país y la evolución del combate contra la pandemia a cambio de que esa formación independentista apoye hoy el nuevo decreto de estado de alarma y su prórroga por seis meses, hasta el 9 de mayo. El acuerdo se cerró en la noche del martes entre los portavoces parlamentarios del PSOE, Adriana Lastra, y de ERC, Gabriel Rufián.

La segunda ola sigue en alza con 19.765 nuevos casos

La segunda ola de Covid-19 continúa al alza con 19.765 nuevos contagios y 168 fallecidos que se añadieron ayer al recuento oficial, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. La cifra de personas que han perdido la vida a causa del coronavirus en un solo día es la más alta desde el inicio de la segunda ola. De esta forma, los casos totales de coronavirus en el país ascienden a 1.136.506. Madrid continúa siendo la comunidad que más casos acumula, con 301.493, seguida por Cataluña (217.205 casos) y Andalucía (119.701). El crecimiento de la epidemia en Cataluña ha empezado a desacelerarse, con un descenso de la velocidad de reproducción de la enfermedad (Rt), que pasó de 1,52 el martes a 1,38 ayer, mientras que el índice de crecimiento potencial (EPG) ha disminuido en 37 puntos y se sitúa en 840. Según los datos del Departamento de Salud, en las últimas 24 horas se contabilizaron 4.854 nuevos contagios y 38 fallecimientos, Por otra parte, la Comunidad de Madrid notificó 2.728 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.340 corresponden a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 38 fallecidos en hospitales, según el último informe de la situación epidemiológica. El número de casos nuevos ha aumentado en 480 respecto a los reportados el martes, con 86 más en los correspondientes a las últimas 24 horas, y con dos fallecidos menos en los hospitales. Andalucía contabilizó 2.042 nuevos casos de coronavirus confirmados por PCR n las últimas 24 horas y 33 fallecimientos por la enfermedad, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Según datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, un total de 45 personas fallecieron en Euskadi la semana pasada por coronavirus como causa directa, 1 más que los siete días precedentes, y en las últimas 24 horas se volvió a superar los mil contagios diarios, concretamente se registraron 1.164.