Cuatro de cada diez contagiados tiene menos de 40 años pero los que mueren tienen más de 60 años

Han sido continuos los llamamientos a los más jóvenes en las últimas semanas e incluso desde que se levantó el estado de alarma para que extremen las precauciones y limiten sus contactos sociales, sobre todo si luego conviven con sus padres o abuelos o se reúnen habitualmente con ellos. Tanto desde el Gobierno central como desde la Xunta han sido reiteradas las peticiones a los más jóvenes para concienciarles de que son los transmisores de los virus y que sus imprudencias pueden costar vidas, incluso las de sus seres más queridos.

Los datos justifican que sean los más jóvenes los que estén en el punto de mira. En los últimos 28 días, en Galicia se han contagiado 7.512 personas, y de ellas solo 1.578 está en edad de jubilación, según un informe de la Xunta al que ha tenido acceso este diario. El grueso de los casos se centran en las franjas menores de edad: 692 menores de quince años, 2.460 gallegos entre 15 y 39 años y otros 2.780 con 40 años o menos de 65.

Dicho de otro modo, ocho de cada diez infectados tienen menos de 65 años, pero no son ellos los que ingresan en los hospitales o los que pierden la vida. Sus porcentajes de mortalidad son residuales. Ellos pasan la enfermedad, en la mayoría de los casos, en casa y con síntomas leves, o incluso sin síntomas.

Los mayores, el colectivo de máximo riesgo en esta pandemia, está siendo el más prudente y se nota. Han reducido sus salidas con otros familiares y amigos, han renunciado a las partidas en el bar con los amigos y a las visitas diarias al centro social para leer los periódicos y charlar con otros jubilados. Todo para huir del coronavirus y está dando resultados, aunque en muchos casos a costa de un deterioro de su salud por la falta de ejercicio y de relaciones sociales. En los últimos siete días, se infectaron 482 mayores de 64 años, de un total de 2.416 contagiados en Galicia. No es un comportamiento reciente. En los últimos 28 días, fueron 1.578 de 7.512 y en los últimas dos semanas, fueron 1.022 de 4.627.

La Xunta ha elevado desde hoy las restricciones y en toda Galicia no se pueden reunir más de cinco personas, salvo en los concellos en alerta tres, donde las limitaciones son mayores. Es un modo de intentar parar la transmisión del virus y blindar a los mayores. No es casual que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, rogara ayer que “solo se junten los convivientes”. Es una forma de blindar a los más mayores. Es una petición para no ir a comer el domingo con nuestros padres y abuelos.

Los datos de contagios de Covid-19 por edades refleja también que los niños, que ya han vuelto al colegio, no están entre el colectivo más infectado: el 9% en el último mes. Exactamente 692 menores de quince años en veintiocho días.

Las estadísticas de los infectados en la comunidad también ponen de relieve que no son solo los universitarios y los adolescentes los que más se contagian. Si en la última semana se infectaron 822 gallegos entre 15 y 39 años, también se contagiaron 903 ciudadanos entre 40 y 64 años. Representan el 67% de todos los infectados de la comunidad.

Cincuenta y cinco mil muertes más en España, en lo que va de año

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que en las 41 primeras semanas de 2020, hasta el 11 de octubre, han muerto en España 384.618 personas. Es decir, 57.817 más que en el mismo periodo de 2019, cuando se notificaron 326.801. Estas 57.817 muertes contrastan con los 34.210 fallecimientos notificados por el Ministerio de Sanidad por Covid-19, según las cifras oficiales. Es decir, hay una variación de, al menos, 23.607 defunciones entre las estadísticas del INE y del departamento ministerial. En concreto, han muerto 10.982 mujeres mayores de 90 años más que el año pasado y 5.711 hombres más. De 85 a 89, han fallecido 7.200 mujeres más y 5.593 hombres más. De 80 a 84, se han producido 3.591 fallecimientos más de mujeres y 3.994 de hombres. Hasta 3.010 mujeres más han fallecido en 2020 dentro del grupo de 75 a 79 años, en comparación con 5.497 hombres. El INE está realizando una estimación del número de defunciones semanales durante la pandemia. Este proyecto se plantea el estudio de las defunciones semanales ocurridas durante 2020 y su comparación con los datos históricos de defunciones desde el año 2000, lo que permite interpretar los datos con perspectiva histórica, dada la variabilidad que presentan las defunciones a lo largo del tiempo.