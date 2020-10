El viaje poético de Alba Cid en su "Atlas" logra el Premio Nacional de Poesía Joven

En menos de una semana, Galicia ha logrado que sus poetas hayan cosechado dos premios nacionales por sendos libros en gallego. Si hace unos días, la lucense Olga Novo conseguía con "Feliz Idade" (colección Tambo de Kalandraka) el Premio Nacional de Poesía, ayer la ourensana Alba Cid conquistaba el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández con "Atlas" (Galaxia) por su viaje poético por los distintos continentes con una reflexiva y profunda emoción.

Por parte del jurado del galardón del Ministerio de Cultura y Deporte -cuya dotación asciende a 20.000 euros-, se explicó que la elección de la obra se debía a que constituye "una reflexión sobre cómo la literatura elabora mapas de la realidad y sobre el valor moral que puede tener la literatura como problematización del mundo".

"Es poesía tanto del conocimiento como de la emoción, y presenta una nueva cartografía en la que se funden el mapa del cuerpo con el del planeta, la memoria y el enigma".

A su vez, también ha destacado que es una obra "escrita con la lógica del asombro y llena de referencias culturales que se contemplan desde una mirada excéntrica que fermenta en rebeldía".

En Twitter, Manuel Rivas escribía: "Galicia está a vivir unha revolución poética protagonizada por mulleres". El editor de Galaxia, Francisco Castro, coincidía -en declaraciones a FARO DE VIGO- con esta reflexión, aplaudiendo el hito de que dos poetas gallegas hayan logrado premios nacionales en la última semana.

Para Castro, es una "constatación" de lo que muchas voces llevan asegurando desde hace años, que la literatura gallega es de "primerísimo nivel".

Como segundo apunte, también destacó que los premios nacionales que han recaído en Galicia han venido de la mano de dos mujeres. "É o tempo das escritoras", señaló. Como tercer punto, invitó a la ciudadanía a que -a raíz de estos dos premios nacionales- se acerquen más a la obra de las creadoras y creadores gallegos y en gallego.

Sobre el galardón de Alba Cid, se mostró plenamente feliz por haber arropado la publicación de "Atlas" al tiempo que celebró el premio que llega a la editorial en su 70 aniversario.

"Para nós, é un agasallo fermosísimo recibir esta noticia no 70 aniversario. Hai 70 anos, a editorial nacera para engrandecer e espalla-la cultura galega, que agora este poemario teña o recoñecemento máis grande que poida ter en España para unha poeta nova é algo moi grande. O soño de calquera editor é que os libros que publica teñan recoñecementos. Tódolos adxectivos de alegría quedan escasos", explicaba Castro en la tarde de ayer. El editor añadía que Alba se encontraba "desbordada" y él "feliz".

En cuanto al contenido del poemario, que presenta un recorrido por las imágenes poéticas e históricas que le evocan los continentes, sus gentes y espacios, Castro destacó el uso de la geografía que realiza la autora ourensana "para falar do que sempre fala a poesía, a alma humana. É como unha viaxe por todo o planeta que me serve a min, como lector, para viaxar ó interior da voz poética de Alba. Ese é o gran mérito do libro".

Alba Cid (1989) es investigadora en poesía contemporánea y lectora de gallego en la Universidad de Oxford, en el John Rutherford Centre for Galician Studies.

Como poeta, ha participado en "Poética da casa" y la antología de la editorial Apiario "No seu despregar".