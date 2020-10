Obradoiros gratuítos para afrontar con resiliencia o coronavirus

InCrescendo Colectivo presenta un programa piloto chamado "Namórate da túa vida" que busca promover a educación emocional nas zonas rurais. Co ollo posto en como afrontar emocionalmente esta pandemia do Covid-19 oferta tres obradoiros virtuais gratuítos. O fin é que as mulleres participantes aprendan a recoñe-las súas emocións e se reconecten para mella-la saúde, a relación coa familia o e rendemento laboral botando man da resiliencia.

O obradoiro será impartido pola coach Laura Fernández cunha periodicidade mensual de outubro a decembro deste ano. En outubro, abordará a resiliencia; en novembro a conexión e a creatividade en decembro.

O obxectivo tamén será "supera-la sensación de medo, inseguridade, victimismo ou frustración que a miúdo" presentan as mulleres do rural. Traballando estas forzas procúrase tamén fortalece-lo sistema inmunitario.

As persoas interesadas poden inscribirse na páxina increscendo.gal ata as 20.00 horas deste luns día 19 de outubro. Ofértanse 100 prazas para mulleres rurais, estudantes universitarias, público en xeral e persoas xordas con intérprete. Os obradoiros teñen unha duración de hora e media e en cada sesión contarán con 15 participantes.