Europa ya no surfea la segunda ola

Protestas en Nápoles contra la suspensión de las clases. // C. Abbate

La segunda ola del Covid-19 dejó esta semana de ser una onda surfeable para muchos países europeos, que ven con preocupación cómo el incremento de casos adquiere las dimensiones de un tsunami similar al de la primavera, al menos en cifras de diagnósticos. Países que habían manejado de forma ejemplar la primera ola, como Austria, Hungría y República Checa, registran récords de contagios, por no hablar de Alemania, que ayer sumaba tres días alcanzando máximos de nuevos casos. Tampoco Italia, el primer país europeo afectado por la primera ola, se libra de la segunda, con casi 11.000 contagios ayer, y Francia se anota el récord europeo con más de 32.000.

La tendencia se aceleró esta semana, y llevó a la OMS a alertar del crecimiento "exponencial" de la pandemia en Europa. Además, el jueves, tras verificarse un millón de nuevos casos en solo 10 días, la Comisión Europea urgió medidas "para evitar la devastación de un confinamiento generalizado". "El tiempo se acaba", exclamó la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.

| Alemania: Merkel pide quedarse en casa. El país germano registró ayer 7.830 nuevos contagios, un nuevo máximo por tercer día consecutivo. El viernes los nuevos casos fueron 7.334 y el jueves, 6.638. Estos números superan los registrados en primavera, pero al igual que ocurre con España, no son comparables, debido al aumento de los test realizados. La canciller alemana, Angela Merkel, llamó ayer a los alemanes a permanecer en casa en la medida de lo posible. "Por favor, mientras sea posible permanezcan en casa y en el lugar donde viven", dijo la canciller en su habitual videomensaje de los fines de semana. "Reduzcan el número de personas con que se encuentran dentro y fuera de casa, prescindan de todo viaje que no sea estrictamente necesario, de toda fiesta que no sea estrictamente necesaria", agregó la jefa del Gobierno alemán.

| Italia: casi 11.000 contagios en un día. Italia registró 10.925 nuevos contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, una cifra nunca antes alcanzada durante la pandemia. El Gobierno italiano baraja nuevas medidas, aunque descarta un confinamiento general. En Campania, con capital en Nápoles, se han cerrado todos los colegios hasta el 30 de octubre. Lombardía ha restringido la hostelería, salas de juego y deporte aficionado.

| Francia: más de 32.000 casos más y toque de queda. Francia notificó ayer un nuevo récord de casos diarios, con 32.427 contagios en las últimas 24 horas. El anterior récord de casos diarios se registró el pasado jueves, con 30.621. París y otras 8 ciudades francesas tienen desde anoche toque de queda, una medida que no se había tomado desde la II Guerra Mundial.

| Reino Unido: restricciones y protestas. El país europeo con más fallecidos registró ayer 16.171 contagios, frente a los 15.650 de la víspera. Más de la mitad de la población de Inglaterra, unos 28 millones de personas, vive bajo restricciones después de que ayer entraran en vigor nuevas medidas en Londres, donde se celebró una manifestación de negacionistas de la pandemia, y el condado de Lancashire.

| Chequia, Hungría y Austria registran máximos. La espiral de contagios en la República Checa alcanzó ayer un nuevo máximo en las últimas 24 horas, con 11.105 positivos detectados. Austria y Hungría también registraron nuevos récords desde que comenzase la pandemia, con cerca de 2.000 en cada país.

| Portugal: hospitales de campaña. Oporto y Lisboa los montarán para aliviar la presión de los centros sanitarios. En los últimos días los ingresados se han incrementado hasta superar el millar, y hay un total de 144 pacientes en las UCI. Se registran 2.000 contagios diarios.