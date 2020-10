"Estoy segura de que no van a dramatizar la imagen de Amancio Ortega"

Como el hombre y la mujer que dejan en la historia una huella imborrable desde la esfera de la política, la empresa, el arte o el deporte, Amancio Ortega tendrá su propio biopic. No será el cine sino la televisión la que entre en la vida y la persona del fundador de Inditex, el hombre más rico de España y la quinta fortuna del mundo según la revista Forbes. Pocos detalles ha adelantado del proyecto, ya en fase de preproducción, Ficción Producciones, la firma que para Amazon Prime Video dedicará ocho episodios a recorrer los pasos del creador del gigante textil con base en A Coruña, "desde que tenía apenas 12 años hasta pasados los 70, con fascinantes compañeros de viaje que nos descubrirán el incansable camino del éxito". La base de la serie de ficción, todavía sin título, se encuentra en la única biografía autorizada sobre el empresario, un texto de la periodista y escritora Covadonga O'Shea, hoy emocionada por la "alegría enorme de que el mundo entero pueda conocer a un personaje de la calidad humana y profesional" de Ortega.

"Nunca ha sido una persona dada a mostrarse ante las cámaras. No sé si él estará de acuerdo con lo que voy a decir, pero es alguien que vale la pena conocer y darlo a conocer", responde por correo electrónico la autora de Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara (La Esfera de los Libros, 2008). ¿Es su publicación el único documento, apoyado en sus muchas horas de conversación con el empresario coruñés desde que lo conoció en 1990 y con sus personas más allegadas, que permite conocer a Ortega tal como es? "Por supuesto", contesta O'Shea con rotundidad.

Celoso con su trabajo y su vida privada, alejado de micrófonos y guardián riguroso de los secretos que han convertido a Inditex en una de las multinacionales del textil más exitosas y relevantes del planeta, Ortega se abrió a la curiosidad de O'Shea a lo largo de sus años de amistad para regresar a los capítulos más significativos de su infancia, recordar sus inicios en la confección y repasar cómo sus proyectos fueron creciendo, aspectos que recogerá la serie de Amazon. No fue nada fácil, desde luego, acceder a él para abordarlo de ese modo y mostrarlo a los lectores.

"Me costó muchísimo convencerlo. El día que me dio el ok para escribir su biografía, yo no daba crédito. Por supuesto me dejó claro, a través del actual presidente de Inditex [Pablo Isla], que no quería un libro exclusivamente sobre él; me pidió que hablara de todas las personas que hicieron posible esta empresa", rememora la veterana periodista, de 82 años. "Reconozco que yo tuve la gran suerte de tratar con él sobre el tema de la moda y de su empresa ya que por entonces era directora de Telva y poco a poco me gané su confianza. Después de coincidir con él muchas veces tenía la necesidad, e incluso sentía la obligación, de contarle al mundo quién era realmente Amancio Ortega, y tras mucho insistir, él lo entendió".

Las páginas del libro de O'Shea contienen las claves de la personalidad y del éxito de Ortega. "Liderazgo, esfuerzo continuo y trabajo, trabajo y trabajo", está convencida su escritora y recalca a día de hoy. Telva, precisamente, ha rescatado esta semana en su página web algunos párrafos de esa biografía que, unas veces en la voz de su autora y otras en la primera persona de su protagonista, desvela las lejanas vivencias, las ideas, creencias, gustos y costumbres del multimillonario, desde la relación con su madre antes de que comenzara a trabajar cuando aún era un niño de 13 años hasta sus paseos diarios por la zona de diseño de la fábrica de Sabón, en Arteixo.

El propio Amancio y su entorno se han encargado siempre de transmitir normalidad alrededor de su figura. Ahora la serie de televisión, cree O'Shea, se basará en esas cualidades próximas y cotidianas, que la ficción cinematográfica o televisiva suele esquivar y desdeñar en beneficio de argumentos más dramáticos, para mostrar a los espectadores un retrato fiel de Ortega: "Estoy segura de que no van dramatizar su imagen. Sé que esta serie se ha pensado muy bien para transmitir los valores tanto profesionales, sociales y personales de este hombre genial. Su discreción, su humildad, su sencillez, ese low profile [perfil bajo], es lo que han hecho que su imagen sea tan atractiva, además de lo evidente: el gran imperio que ha construido. Eso es precisamente lo que hace que el mundo desee conocerle".

El personaje real será pronto un personaje de ficción. O'Shea ya sabe (pero no revela) qué "gran actor" se meteré en el pellejo del "visionario", cuyo perfil se están encargando de trazar en la adaptación de su libro las guionistas Ángeles González-Sinde, Marisol Ferrer, Mercedes Cruz y Daniela Fejerman. Cuatro mujeres para desentrañar a Ortega, -como otra mujer hizo antes cuando escribió su biografía-, aunque la serie tendrá la dirección de un hombre, Norberto López-Amado. "Creo que Amancio se siente muy cómodo rodeado de mujeres y así lo ha demostrado desde el inicio en puestos estratégicos en su empresa, apostando por su crecimiento e igualdad", interpreta O'Shea.

Radio Televisión de Galicia y Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) participan en la serie de Amazon Prime Video, que se rodará en Barcelona, Lisboa, París, Nueva York y A Coruña, ciudad que se convertirá en un escenario de posguerra.

¿Ha cambiado aquel hombre, Amancio Ortega, desde sus modestos comienzos confeccionando batas de señora en los años setenta en la empresa que había abierto con su hermano con 2.500 pesetas hasta pisar la cima de la moda? "Por supuesto", responde sin rodeos pero con secretismo su buena amiga Covadonga. "Tiene unos cuantos años más. Pero sigue siendo un genio".