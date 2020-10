Homenaxe para Chao, Celso Parada e Gustavo Pernas no Congreso de Teatro

O I Congreso Internacional de Teatro Galego finalizou onte homenaxeando a tres figuras fundamentais do teatro galego desaparecidas nos últimos tempo. Ernesto Chao, Gustavo Pernas e Celso Parada foron lembrados na cerimonia de clausura, na que se lles entregou, a título póstumo, a Medalla da Academia Galega de Teatro. No acto, no que se deron a coñecer as primeiras conclusións do Congreso, tamén se nomeou Membros de Honra da Academia a Manuel Lourenzo, María Xosé Queizán e Luís Álvarez Pousa.

A xornada prendeu homenaxe a toda unha xeración que traballou para que a escena galega existise, destacou a organización do simposio.

O I Congreso Internacional de Teatro Galego analizou durante os últimos tres días cuestións relacionadas coa experiencia acumulada no teatro galego nos últimos corenta anos, sobre os retos que enfronta na actualidade.