La Xunta cierra al completo una escuela en Celanova tras un positivo

Los casos activos de coronavirus en los centros educativos gallegos vuelven a aumentar, en 18, hasta el total de 421. Además, la incidencia de la pandemia de Covid-19 en la provincia de Ourense ha obligado a cerrar la Escuela Infantil María Ana de Celanova, tras un positivo.

La clausura de este centro ha provocado que la cifra total de aulas en cuarentena en toda Galicia aumente en dos, hasta las 23, según los datos diarios aportados por las consellerías de Educación y Política Social, actualizados a este viernes.

Como área con más casos continúa la de Ourense, actual foco de la pandemia en la comunidad gallega. En el ámbito escolar, esta provincia cuenta con 158 positivos activos -15 más que el viernes-, ocho aulas en cuarentena -dos más- y una escuela infantil cerrada, la de Celanova. De hecho, este centro se convierte en el segundo en echar el cierre en Galicia debido al coronavirus desde el inicio de curso. El primero fue el Colegio Plurilingüe Calasancio de Pontevedra, que al comienzo de septiembre había detectado ocho positivos entre su plantilla. En el parte de este sábado, contabiliza dos contagiados.

Al listado de la provincia de Ourense se suman otros siete colegios, cuatro de ellos en la capital -CEPR ART Ourense, CEIP Vistahermosa, CPR Santo Cristo y CEIP A Ponte, con un caso cada una-, uno en Bubiá -CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño, que suma un contagio-, otro en Verín -CPR Plurilingüe, con un infectado- y otro en Xinzo de Limia --el CEIP Carlos Casares, con dos casos de Covid-. Sin embargo, en ninguno de ellos ha habido que poner ningún aula en cuarentena.

En cuanto al resto de áreas, los contagiados bajan en A Coruña, que contabiliza 74 (-6) y dos clases cerradas; y la de Lugo, con 27 (-4) casos relacionados con centros y ninguna unidad clausurada. Cabe resaltar que no hay ninguna escuela infantil lucense afectada por la pandemia.

Por el contrario, los casos activos de Covid-19 en la comunidad educativa suben en Ferrol, con 10 positivos (+2) pero ningún aula cerrada; en Santiago, con 58 infectados (+6) y seis (las mismas) clases en cuarentena; en Pontevedra, copn 43 casos (+2) y una unidad clausurada (sin cambios); y en Vigo, con 51 (+3) contagios y seis aulas cerradas.

No obstante todo ello, los datos facilitados por la administración no representan una instantánea precisa sobre el volumen de nuevos contagios, al limitarse a trasladar los que permanecen en activo y no concretar las altas ni los positivos que se añaden al montante respecto al parte anterior.

Nuevos centros



En el parte de este viernes, la Xunta informa de 25 nuevos centros que registran un total de 26 casos de coronavirus, además de la clausura de la guardería de Celanova.

En el área de A Coruña, como nuevas incorporaciones al listado está el CEIP Ramón Otero Pedrayo, mientras que en Ferrol han registrado infectados el EPAPU Santa María de Caranza y el CEIP Esteiro.

Asimismo, en el área de Santiago, se incorporan el CEIP Xesós Golmar de Lalín, el CEIP Ramón de Artaza de Muros, el CEIP Santa Irene de Porto do Son, el CPI de Pontecesures, el CPR Manuel Peleteiro, el IES Arcebispo Xelmírez I de la capital gallega, el CMUS Profesional de Santiago y el CPI Plurilingüe de Vedra.

En Pontevedra, aparecen como nuevos centros el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús de la capital provincial, mientras que en el área de Vigo están el CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro de Crecente, el CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera de Ponteareas, el CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán de Tomiño y el CIFP Manuel Antonio de la ciudad olívica.

Como centros con mayor número de positivos de toda Galicia están el CPR Plurilingüe María Auxiliadora (11), el CPR Plurilingüe Santo Ángel (8), el CPR Santa Teresa de Jesús (8), el IES O Ribeiro de Ribadavia (7) y el CPR Plurilingüe Luís Vibes (ha subido de 3 a 7 casos en un día), todos ellos en el área de Ourense. También cuentan con un número importante de casos el IES Antón Alonso Ríos de Tomiño, que en 24 horas ha pasado de 2 a 7 casos.