Luís Peixoto: "Saramago sigue siendo una figura muy influyente en muchos países"

"Conocí a Saramago en el año 2001. Yo tenía 26 años y él unos 79. Él había ganado el Premio Nobel unos años antes y yo, al recibir el Premio José Saramago con 'Nadie nos mira', tuve la oportunidad de conocerlo. Para mí era inimaginable un momento así", recuerda José Luís Peixoto, escritor portugués que publicó recientemente un libro centrado precisamente en la figura del célebre autor portugués. "Autobiografía", se titula.

Unos años antes de ese primer encuentro con motivo del premio recibido por Peixoto (Saramago dijo de él que era una promesa de las letras portuguesas y un valor seguro), en el año 97, el joven escritor del Alentejo acudía a un acto de Saramago: "Le pedí una firma y se equivocó escribiendo mi nombre", apuntó -con una ligera sonrisa al recordarlo- ayer Luís Peixoto (Galveias-1974) en la presentación de su obra en el Club FARO. Anécdotas aparte, o quizás señales en este caso, a partir de 2001 comenzó una estrecha relación entre ambos hasta la muerte, en 2010, del autor de "Ensayo sobre la ceguera", "Todos los nombres", "Ensayo sobre la lucidez" o "El hombre duplicado", entre otros. "Durante esos años compartí muchos momentos con él, viajamos juntos; he tenido muchas conversaciones y para mí siempre fueron increíbles", expresó Peixoto: "Nunca me acostumbré a hablar con él como si fuera una persona cualquiera".

Por ello no fue fácil para Luís Peixoto afrontar en 2018, cuando así lo decidió, la escrita de una obra sobre el nobel luso, una figura además que causa "cierto malestar" en Portugal, sobre todo por cuestiones políticas vinculadas a su papel tras el 25 de abril de 1974 en el país vecino. Una obra compleja, con varias dimensiones, la histórica (con un arduo proceso de documentación); la parte de memoria ("con la suerte de haber mirado a una persona a los ojos y de ver ese lado humano", apunta Peixoto) y la ficcional, con un potente trabajo detrás de narrativa y elementos literarios que tienen mucha importancia en la novela ("el discurso siempre es una construcción", indica el autor).

Para Peixoto, la obra permite ver esa persona, la parte humana, pero también hay alusiones a su obra y guiños a lo que pensamos sobre su figura. "Saramago era más que nada un escritor.Las vivencias más fuertes que yo tengo con él son siempre vinculadas a la escritura", añadió Peixoto, presentado ayer en el Club FARO por Estro Montaña, escritor, profesor y crítico literario. Sobre el peso del nobel en la actualidad, el escritor de Galveias no dudó al asegurar que la obra de Saramago "sigue siendo muy leída en Portugal y en otros países y sigue siendo una figura muy influyente". "Sigue teniendo peso como autor (en librerías y en bibliotecas) y como ciudadano; porque ha dejado una huella muy fuerte con su intervención pública", explicó.

También tuvo la oportunidad Luís Peixoto de conocer a la esposa de Saramago, la periodista española Pilar del Río. "La conocí, precisamente, el mismo día que a él. Hace ahora justo 19 años y un día. Mi relación con Pilar sigue, de algún modo con Saramago también", expresó Peixoto. Añadió que el hecho de seguir en contacto con Pilar fue una dificultad añadida a la hora de escribir "Autobiografía". "Por un lado me facilitó la escritura pero por otro lado fue una dificultad. Quiero decir; yo he escrito mucho sobre personas que existen pero sobre todo de mi familia y en ese caso me resultó más fácil", desribió Peixoto. Uno de los retos del escritor con esta obra era sacar esa parte humana de Saramago. "Los escritores también son seres humanos. Tenemos nuestros defectos, miedos, inseguridades y a veces se tiende a olvidar que es así. Esa parte me resultaba atractiva y al mismo tiempo difícil de afrontar en esta obra", añadió Peixoto.