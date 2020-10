Crecen los brotes en residencias de Ourense: 45 nuevos contagios en Pereiro de Aguiar y 20 en Monterrei

E. P.

Los dos grandes brotes detectados esta semana en las residencias de ancianos de la provincia de Ourense continúan al alza. En las últimas 24 horas, el geriátrico Os Gozos de Pereiro de Aguiar, recién intervenido por la Xunta, ha sumado 41 usuarios y cuatro trabajadores infectados de COVID-19, hasta alcanzar los 182 casos activos; mientras que el centro Val de Monterrei añade 10 mayores y 10 empleados contagiados, hasta el total de 73.

Según los últimos datos de la Consellería de Política Social, las residencias de ancianos de Galicia cuentan con 454 internos con una PCR positiva, tras detectarse en las últimas horas 53 casos nuevos y darse de alta otros 23.

En concreto, además de en la de Os Gozos y en Val de Monterrei, se han detectado dos infecciones, una en los apartamentos tutelados de O Incio (Lugo) y otro en la residencia Virgen Blanca de Ourense. Asimismo, se han curado de la COVID-19 tres usuarios de Ballesol de Oleiros (A Coruña) y 13 de Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense).

Así, el geriátrico Os Gozos de Pereiro de Aguiar se ha convertido este sábado en el principal foco de la pandemia entre los centros de mayores, con 153 internos contagiados, seguida de la DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo), con 130.

Siguen a estas la residencia Val de Monterrei, con 57 ancianos con coronavirus; la de O Incio, con 42; la Nosa Señora do Viso, con 33; la residencia Santa Marta de Vigo, con 13; y Las Salinas de Ourense, con 11. También cuentan con casos positivos la Torrente Ballester de A Coruña (5), la Ballesol de Oleiros (3), la DomusVi Coruña y la Virgen Blanca (con 2 cada una) y la residencia de Arteixo, los apartamentos tutelados de O Incio y la Nosa Señora dos Milagres de Barbadás (un caso cada una).

Trabajadores

En cuanto al personal de los geriátricos, son un total de 138 los trabajadores con COVID-19, tras registrarse un alta en el centro Meu Lar de A Coruña --se queda libre de coronavirus-- y 16 nuevas infecciones: 10 empleados en la Val de Monterrei, cuatro en Os Gozos, uno en DomusVi de Oleiros y otro en Nuestra Señora de Los Dolores, en Forcarei (Pontevedra).

Así, la plantilla con más positivos de coronavirus es la de Os Gozos, con 29 empleados, seguida de 20 en DomusVi Outeiro de Rei; 16 en Val de Monterrei; 17 en Nosa Señora do Viso; y nueve en O Incio. Las Salinas de Ourense cuenta con cuatro trabajadores con COVID, mientras la Nosa Señora do Socorro de Arnoia (Ourense) y la Virgen Blanca tienen tres.

Mientras, con dos casos se sitúan las residencias Ballesol de Oleiros; DomusVi Coruña; Fundación José Otero de Santiago; Orpea Lugo; Casa Grande de Maside; Residencia San José de Ourense; Nosa Señora do Rosario de A Cañiza; y el CRAPD Vigo I.

Y con un positivo entre sus trabajadores se encuentran las residencias El Pinar de Culleredo; Fogar residencial Nosa Señora do Carme de Fisterra; Porta do Camiño de Santiago; Volta do Castro de la capital gallega; Residencia Os Tercios de Touro; Residencia de Maiores San Bartolomeu de Xove; Nosa Señora dos Milagres de Barbadás; Residencia de mayores con dependencia de O Carballiño; DomusVi Barra de Miño de Coles; Quercus de Leiro, Vivienda Comunitaria Dacon de Maside; Santa María de Melón; Virxe da Clamadoira de Muíños; Fogar Santa María de Verín; Santiago Apóstol de Vilamarín; Campolongo; DomusVi Ribadumia; CRAPD Vigo II; Fogar Residencial Vistahermosa de Vigo y Residencia Xeriátrica Albi-Beade.

Centros de discapacidad

En cuanto a los centros de atención a personas con discapacidad en la Comunidad gallega continúa únicamente un usuario con COVID-19 y 10 trabajadores con positivo.

De este modo, el único usuario contagiado corresponde a la Residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros (A Coruña), donde también hay cuatro trabajadores infectados.

La residencia de adultos Pai Menni de Betanzos (A Coruña) mantiene tres trabajadores contagiados y también hay uno en el CAPD A Coruña, en la residencia Juan Vidán Torres de Santiago y en la San Vicente Paúl de Lugo.