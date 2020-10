El personal de la UVigo da negativo en coronavirus

El procesado masivo de 2.300 PCR al personal de la UVigo han arrojado un resultado negativo, informaron fuentes de la institución académica.

Para el análisis de las pruebas se ha empleado el sistema de procesado masivo o 'pooling', desarrollado por la Fundación Biomédica Galicia Sur.



La prueba "no es diagnóstica"

El Servicio de Microbiología del hospital Álvaro Cunqueiro recuerda en todo caso que la no detección de la Covid-19 "no excluye completamente la infección" y que esta prueba "no es diagnóstica", por lo que en el caso de que alguna persona participante tenga sospecha de infección que acuda a su centro de referencia.

Conocidos los resultados entre el personal docente y el administrativo, en los próximos días comenzará la realización de 200 PCR aleatorias por semana entre el alumnado de la institución académica. EFE

EFE