Alcaldes de concellos turísticos, prudentes ante una posible oleada de visitantes madrileños

Alcaldes de municipios turísticos se preparan para una posible llegada masiva de visitantes durante el puente del Pilar, por lo que apelan a la prudencia y a la responsabilidad personal de los turistas para evitar la proliferación del Covid en territorios donde la pandemia está más contenida, como O Grove o Baiona.

La Xunta, a su vez, deja claro que no se cierra la puerta absolutamente a nadie si bien recuerda que aquellas personas procedentes de determinados territorios, como la comunidad madrileña, deben darse de alta en la web habilitada al efecto y ponerse de inmediato en contacto con el Sergas y notan algún síntoma.

En Sanxenxo persisten las restricciones acordadas días atrás y los madrileños poseen numerosas segundas residencias. Su alcalde, Telmo Martín, en todo caso, mantiene una postura prudente y conciliadora y subraya que "en Sanxenxo no estigmatizamos a nadie y mucho menos por su lugar de origen. Seguimos siendo un destino seguro, como se demostró en todo el verano, aunque ahora tengamos más positivos", 23 ayer (tres menos que en la jornada anterior).

Carlos Gómez, regidor de Baiona, aclara que "no somos nosotros los que tenemos que decir a nadie que no venga a aquí" y subraya que "no cerramos la puerta a nadie". Eso sí, apela a la "responsabilidad individual" de cada uno y defiende que en la Mancomunidade do Baixo Miño "estamos haciendo bien las cosas" y la incidencia del Covid no es alarmante.

O Grove, con siete positivos ayer, sí nota un aumento de empadronamientos en segundas residencias, y su alcalde, José Antonio Cacabelos, espera una segunda oleada de visitantes este fin de semana, trasla registrada en verano.