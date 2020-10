La segunda ola toma fuerza en Galicia: tres muertos más y pico de contagios

Como en el primer embate de la pandemia de coronavirus, Galicia registra en esta segunda ola datos menos malos que los principales focos del Estado, en particular que el epicentro radicado en Madrid. Pero eso no implica que la situación no sea preocupante, y en los últimos días se está agravando aún más. En las últimas horas han muerto tres más, lo que eleva el total de víctimas a las 776.

Entre ellos, un hombre de Vilanova vinculado al brote de la empresa avícola Avigal y una mujer de 96 años que estaba en la residencia de mayores Ballesol de Oleiros. El tercer fallecido es un hombre de 57 años que había ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Todos ellos padecían patologías previas, según la Consellería de Sanidade.

Al margen del número de fallecidos -las peores consecuencias del descontrol del virus en Ourense aún están por llegar-, otro dato preocupante está en el número de nuevos contagios en Galicia. Si ayer fueron 200, hoy suben a 289, la quinta cifra más elevada en un día durante el comienzo de la segunda ola. Los otros picos se sitúan a finales de agosto y principios de septiembre, cuando se desataron sendos brotes en las residencias de O Incio y DomusVi Outeiro de Rei. Hoy también se ha conocido que el patógeno ha entrado con fuerza en dos residencias de Ourense.

Eso sí, como el número de altas sigue a buen ritmo, los casos activos experimentan en un leve incremento de 15, lo que deja el total en 4.083. Por áreas, en la de Ourense, que se mantiene con el mayor número de casos activos de Galicia, suben los casos a 1.148 -25 más que este miércoles-; así como en la de Vigo a 408 -18 más-; y a 545 en Santiago -uno más-. En cambio, descienden los casos activos en las de Pontevedra a 613 -17 menos-; A Coruña a 784 -tres menos-; Lugo a 483 -tres meno-- y Ferrol a 102 -seis menos-.

Hasta la fecha se han curado en la Comunidad gallega un total de 20.860 personas, lo que supone 269 más que este miércoles. En cuanto a las PCR realizadas han aumentado hasta las 531.410 frente a las 523.412 contabilizadas hasta este miércoles.