Padula: "El éxito es ser feliz, pero se tiende a pensar que es tener fama, dinero y poder"

Carisma, empatía y simpatía son tres pilares importantes del don de gentes. Algunas personas son tocadas por ese don y fácilmente reconocibles, pero todos pueden alcanzarlo pues se puede entrenar y desarrollar. Las claves para conseguirlo centraron ayer la charla coloquio en el Club FARO de Euprepio Padula, coach y experto en liderazgo profesional, autor del libro "Don de gentes" como clave para triunfar en la vida. Padula, conocido comunicador por su presencia en distintos programas de televisión, fue presentado por Belén Varela, experta en Organización y Personas.

Padula explicó que un "cazatalentos" le cambió la vida. Era abogado de una multinacional en Milan y en un viaje a Budapest se enamoró de un español. Buscaba trabajo en España y rechazó el que le ofrecía una conocida cadena comercial, pero el cazatalentos que le había seleccionado lo fichó para su empresa, primero en Milan y después en Madrid ya que descubrió que tenía "don de gentes". "Yo nunca lo había sospechado, era introvertido y me aburría soberanamente como abogado en un despacho. Aquel hombre me cambió la vida, me liberó de los prejuicios que tenía yo", explica el coach que ahora se dedica a hacer lo mismo con lo demás.

Caer bien de forma casi automática, crear buen ambiente, tener luz... son algunas cualidades innatas de quien tiene don de gentes. "Es fundamental no tener filtros, ni de género, ni religiosos... Mi familia era muy humilde y a mi me da igual hablar con un presidente de Gobierno que con un mendigo. Los trato igual y es una actitud que falta mucho", expuso para añadir que también es fundamental "no tener prejuicios hacia la s personas".

Padula sostiene que el don de gentes se puede entrenar: "No todo el mundo lo tiene por naturaleza, pero yo entreno a políticos y a no políticos. Hay gente que es antipática porque cree que debe serlo, que un político debe ser retorcido y que sin son espontáneos les va a ir peor. También pasa en las empresas, parece que si eres natural vas a tener problemas. En política hay mucho hijo de puta, pero también personas decentes y muy buena gente, lo he comprobado".

En opinión del coach la sociedad no ayuda mucho en lo que respecta a espontaneidad y naturalidad. "El sistema educativo y al propia familia dicen siempre lo que tienes que hacer, el camino que debes elegir y que tiene mayores cualidades. Conozco personas con don de gentes que no lo usaban, cuando esta posibilidad de caer bien a la gente es muy importante para tener éxito y para la vida en general", incidió Padula durante su charla.

Pero ¿qué es el éxito?, se pregunta el experto en liderazgos. "A veces se tiende a pensar que el éxito en la vida son fama, dinero y poder. Me parece una chorrada monumental, porque el éxito es ser feliz, cada uno de forma diferente. He visto mucho desgraciados que tenía fama, dinero y poder. La sociedad tiende a vendernos éxitos que son falsos. Buscamos cosas que no siempre nos hacen felices".

Y puso como ejemplo el caso de Albert Rivera: "Lo cuento porque él lo ha escrito en su libro. Me llamó antes de las elecciones en las que consiguió 50 diputados porque era infeliz. Lo tenía todo pero no disfrutaba de su vida. Ahora si lo está, con su pareja y sus dos hijas. Estar contento con uno mismo es lo que te hace feliz".

Padula explica que con Rivera, igual que con el presidente andaluz Juanma Moreno y todos sus clientes, la clave está en cuestionarse a si mismo, desaprender "muchas tonterías" y librarse de muchos prejuicios y complejos". "Les digo que si quieren otro palmero más, no cuenten conmigo, yo les voy a decir todos sus defectos", sostiene el experto que aconseja ser positivo. "En la vida siempre es mejor pensar en positivo. Ir con una sonrisa. Si estás mal anímicamente, recuerda que otros están peor en otros lugares del mundo. Nosotros no teníamos nada, pero mi madre era la mujer más feliz que he conocido".