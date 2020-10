"Los gurús de RRHH aconsejan dejar la zona de confort, yo ir a otra mejor"

Euprepio Padula discrepa con los gurús de los Recursos Humanos. "Nos dicen que tenemos que abandonar la nuestra zona de confort para que nos vaya mejor en la vida. Me parece una tontería eso de tener que llegar a una zona de peligro para aceptar retos. Para mi no es así, hay que pasar de una zona de confort a otra donde estoy todavía mejor. En la vida hay que tender siempre a estar mejor, con ambición, pero sin ningún tipo de peligro". Cree que el problema radica en que en ocasiones: "Un jefe le dice al empleado sal de la zona de confort, porque lo difícil es decirle dónde puede hacer mejor su trabajo. Lo más complicado es que a veces no sabemos para qué valemos. Por eso me gusta entrenar a la gente. Sacarles lo mejor que tienen dentro".