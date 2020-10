La consellería informará a los alcaldes de los contagios en sus concellos

Ocho meses después del inicio de la pandemia saniaria, la Xunta informará a los alcaldes de de los casos de coronavirus en su consello. Y lo hará dos veces por semana. Así se lo comunicó el presidente, Alberto Núñez Feijóoo, acompañado por el vicepresidente primero, por los conselleiros de Sanidade y Facenda, al presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), el socialista Alberto Varela y alcalde de Vilagarcía. Se trata de una reclamación constante en los últimos meses de los regidores gallegos.

Eso sí, la Xunta respetará la confidencialidad de las historias clínicas de cada paciente y no facilitará los nombres de los contagiados. Sanidade fijará cuatro niveles (verde, amarillo, naranja y rojo) para los concellos, en función de que la situación sea más tranquila o esté más próxima a aplicar restricciones.

Los datos serán públicos para todos, no solo para los concellos, pues también se podrán consultar en la página web del Sergas, en principio los martes y los jueves. Se difundirán dos mapas con la prevalencia de la enfermedad en cada municipio, el número de casos cada siete días y cada catorce días por cada 100.000 habitantes.

La sesión de trabajo de la Xunta y la Fegamp fue aprovechada por la delegación del poder local para demandar fondos extraordinarios para paliar los efectos de la pandemia y atender los gastos extra que ha supuesto y supone. Feijóo derivó la propuesta al Gobierno central y aseguró que la reclamación de los concellos tenrá su apoyo.

En todo caso, Feijóo se comprometió a auditar la competencia de los gastos derivados de la covid-19, ante la demanda de la Fegamp de más fondos para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. Y Alberto Varela confío que ese informe aclare y deje claro que los concellos están asumiendo gastos que no son de su responsabilidad, y quien debe financiarlos es la Xunta.

El titular del Ejecutivo autonómico tambien advirtió de que las sanciones impuestas por el coronavirus "se van a liquidar", ya que el plazo es de un año para hacerlo: "Que ahora no haya llegado (la sanción) no significa que no se vaya a notificar en plazo".