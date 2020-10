La mayoría de los menores expuestos a violencia de género también sufrió maltrato

Un 77,1% de los menores expuestos a la violencia de género hacia sus madres confiesan haber sufrido también maltrato directo, según se desprende de un estudio sobre menores y violencia de género de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

Se tata de un informe realizado por la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, con la dirección de María José Díaz-Aguado, y en el que también ha participado el Ministerio de Educación y 16 autonomías, así como Ceuta y Melilla.

Tal y como explicó en rueda de prensa la delegada del Gobierno contra esta lacra, Victoria Rosell, al cuestionario respondieron 10.465 menores, de 14 a 18 años, 304 centros educativos de Educación Secundaria de España, 3.045 docentes y 227 Equipos Directivos.

Para determinar el tipo de violencia que presenciaron, se les preguntó: "Has conocido que tu madre viviera en la relación de pareja con un hombre las situaciones que se mencionan a continuación?", seguida de una docena de conductas violentas como si la ha insultado, aislado de sus amistades, si le ha hecho sentir miedo, si la controla a través del móvil, si la amenaza o la ha agredido físicamente, entre otras.

El porcentaje de adolescentes que respondió haber conocido alguna o varias de dichas situaciones es del 24,7%, señaló Rosell. En cuanto a las situaciones, la más habitual (un 14,3%) presenciada por los menores son las de violencia psicológica, es decir, "insultar o ridiculizar" y "hacer sentir miedo"; mientras que en un segundo nivel se sitúa la prevalencia de situaciones que deterioran de una forma especial la autoestima, como "decirle que no vale nada" (un 8,7%) o realizar un control abusivo de su comportamiento (8,5%).

Estas cifras no quitan, explica la experta, que aquellos jóvenes que sufren violencia en sus hogares no tengan un mayor riesgo de reproducirlo o sufrirlo en sus relaciones, en comparación con los menores que no han presenciado nunca violencia.