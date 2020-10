"Quería hacer un 'thriller' de señoras con el paño en la cabeza"

Si hace diez años una brujita le leyera la palma de la mano a Paula Cons (A Coruña, 1976) y le vaticinase todo lo que le ha acontecido en 2020, la cineasta gallega la denunciaría por embaucadora. Su opera prima, "La isla de las mentiras" , llega este fin de semana a las salas de cine. La pandemia frustró su estreno la pasada primavera pero lo que parecía una roca enorme en el medio del camino se ha convertido en otra vereda fascinante por la plataforma Filmin, el Festival de San Sebastián y el de Shangái.

- El paso por Filmin fue un éxito rotundo en datos y puntuación.

-Sí, pero había incertidumbre porque ahora con las redes sociales todo el mundo opina instantáneamente. Yo sabía que, tras estrenar en Filmin, el domingo o lunes nos darían los datos y podría ser un desastre, encontrarse con la indiferencia absoluta. Ver que en una plataforma tan exquisita, tan cinéfila como Filmin fue lo más visto en el fin de semana del estreno y que en agosto fue la película española más vista y la tercera más visionada fue flipante. El paso por Filmin ayudó a que se viese en Donosti (Festival de San Sebastián). La película gusta.

- El filme se inspira en el hundimiento del barco Santo Isabel en Sálvora en 1921 y las tres isleñas que salvaron a muchos viajeros. ¿Cómo le llegó esta historia?

-Una amiga fue a una exposición y me trajo un folleto. En un primer momento, pensé que era un "fake" porque no entendía cómo no había oído antes hablar de este tema. Me fascinó. Cuando vi que era verdad, me disgustó ver que ellas aparecían arrinconadas en el folleto cuando me parecían que eran lo principal. Ahí, empecé a investigar. Me pregunté por qué el tema no era conocido y por qué ellas no eran recordadas. Hacer una película sobre un naufragio no tenía ni pies ni cabeza. Tenía que encontrar otra forma de atacarla.

- ¿Y de qué hilo tiró?

-Quería reflexionar en el después. Es algo muy actual porque se trata de lo que arrastra un evento. ¿Cómo queda todo después? Lo que me interesaba era el shock post-traumático. Ahora nos cuesta gestionarlo pero estas mujeres en una isla, teniendo en cuenta cómo éramos hace cien años, cómo eran nuestras abuelas gestionando el dolor, el luto... ¿Cómo hicieron?

- Son personajes que no se ven como heroínas...

-En el filme, les dan la enhorabuena por los que salvaron pero ellas dicen: "¿Y los que no salvamos?". Muchos héroes se quedan agarrados a la gente que no pudieron salvar y no se regodean en la victoria. Me interesaba desdibujar la figura del héroe.

- ¡Y lo presenta como thriller!

-Me encantaba la idea de hacer un thriller de señoras con el paño en la cabeza, ¿por qué no? Pero es un thriller peculiar, pausado, psicológico, que surgió de manera orgánica. A las protagonistas las acusaron de robar a los muertos, quería jugar con el espectador para que dudara sobre la inocencia o culpa.

- ¿Por qué fueron olvidadas?

-Hubo mucha envidia por el homenaje que recibieron y se inventaron que robaban a los muertos del naufragio. ¿Quién iba a luchar por su memoria, quién iba a limpiar su nombre? Nadie. Las mujeres no teníamos la conciencia de que teníamos que luchar por nuestra memoria y por nuestros méritos. Ellas eran las mejores marineras posibles. Tenían una madera y fuerza únicas. Quería trascender el estereotipo de la mujer de hace cien años. Nuestras abuelas eran más que amantes-esposas; eran mujeres con carácter.

- ¿Qué destaca de los actores Nerea Barros (una de las heroínas) y Darío Grandinetti (periodista que investiga el caso)?

-Nerea Barros está en el papel de su vida, por lo menos, hasta ahora. Aquí da un salto mortal, está inmensa. Grandinetti lo hace todo bien, imprime tal dignidad y maestría... La película tiene un tempo y cuando aparece él, se dispara. Pero Victoria Teijeiro y Milo Taboada están brutales.

- En un artículo suyo en la revista "A Creba" cuando estudiaba Periodimo en Santiago escribía que su sueño era ser como Scorsese, cineasta.

-El cine era mi obsesión absoluta pero me faltaba vehiculizar ese sueño.El periodismo también lo tenía (marcado) a fuego pero nadie nos explicaba que había la posibilidad de estudiar cine yendo a Madrid o Barcelona. Yo tampoco tenía muchos recursos pero, sobre todo y es fundamental, no teníamos referentes femeninos. Cuando me piden ir a dar una charla a un colegio, siempre digo sí porque las niñas ven a una mujer directora. Ese es un mensaje suficiente.

- La anterior crisis le hizo enfocarse en su carrera personal en el cine produciendo y escribiendo "Lobos sucios". Fue una valentía.

-¿Cómo lo pude hacer? Me puse a escribir... Con un niño, divorciada, tirando del paro. Aquella situación parecía una película de Ken Loach. (risas) Cuando los intelectuales se ponen estupendos, les digo que las madres periodistas de 40 años también tenemos derecho a contar historias desde nuestra perspectiva. No todo tiene que ser una intelectualidad depurada y absoluta. Reivindico.

- Scorsese lamenta que cada vez sea más difícil mostrar películas que no sean de héroes.

-Me parece fantástico el cine como entretenimiento. La culpa es de las majors, de quien produce y mueve las películas. A mí, me sacaron una película de cartelera, a pesar de que era la mejor que iba en el cine, porque venía el filme de turno de una major.. Quedé con cara de tonta. Ahora, ir a 15 salas en Galicia es una pasada. Nunca lo imaginé.

- Usted es ultraperfeccionista.

-Bueno, yo no soporto ver la película en sala porque estoy en un nivel neurótico alto. Solo le veo defectos; es una tortura. Pero tengo que decir que la película gana en gran pantalla; en Donosti, los actores estaban emocionados. Decían que parecía otra peli.