La farmacéutica estadounidense Moderna dice que su vacuna también genera anticuerpos en mayores

La farmacéutica estadounidense Moderna aseguró ayer que su vacuna en ciernes para la prevención de la Covid-19, la mRNA-1273, "puede generar anticuerpos neutralizantes en ancianos y adultos mayores a niveles comparables con (el que genera en) jóvenes adultos", según sugieren datos provisionales publicados en la revista "The New England Journal of Medicine". "Estos datos provisionales de la Fase 1 sugieren que la mRNA-1273, nuestra candidata a convertirse en vacuna para la prevención de COVID-19, puede generar anticuerpos neutralizantes en adultos mayores y ancianos a niveles comparables a los de los adultos más jóvenes", dijo el doctor Tal Zaks, director médico de Moderna, citado en la nota.