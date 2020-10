Los Colegios de Médicos rechazan la contratación de extracomunitarios sin título de especialista

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) manifiestó ayer su "total oposición" al decreto que permite a las comunidades contratar personal sanitario extracomunitario sin título de especialista reconocido, lo que abre la puerta a la contratación de médicos extracomunitarios o licenciados que no hayan conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR. En un comunicado, la corporación advierte de que vigilará la contratación de estos profesionales y lamenta "una vez más" que no se haya tenido en cuenta la opinión de los profesionales y no se les haya informado antes de aprobar esta norma.