"El Rey me dijo 'nosotros somos una familia española'"

Antonio López considera que el cuadro "La familia de Juan Carlos I", que realizó por encargo, "está bien donde está" (en el Palacio Real) y pide "respeto" para el arte "más allá de incumbencias temporales". "Qué pasaría si ese problema" se trasladara al Museo del Prado: "¿Habría que quitar 'La familia de Carlos IV', que eran unos sinvergüenzas todos?". "El Rey (Juan Carlos) me dijo: 'Nosotros somos una familia española'. Sabía que eso no es así, es más que una familia española, pero eso me ayudó".