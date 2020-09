Chacón y Negre: "El alumno conecta con su propósito"

"Do it yourself" (hazlo tú mismo) fue el título de los talleres de los docentes David Chacón y Guillermo Negre. El objetivo: conseguir educar alumnos competentes. El público asistente a los talleres de Guillermo y David crearon sus propias secuencias didácticas, enriqueciéndolas con herramientas del tipo: rutinas de pensamiento, estrategias de aprendizaje cooperativo o pedagogías para emprendiento. Y en los dos talleres impartidos por ambos expertos en este IV Foro de Educación de FARO salieron ideas muy chulas, que los docentes asistentes podrán implementar en el aula de un modo ágil.

Una de las ideadas por el público fue, una secuencia de aprendizaje-servicio en la que pedían al alumnado visitar un centro de día y realizar diferentes actividades con el personal de ese centro. En el recreo, por ejemplo, poder hacer actividades juntos entre el alumnado pequeño y la gente mayor del centro de día, actividades que sean beneficiosas para ambos.

Según los expertoos, en este caso, en concreto, te permite incorporar elementos curriculares para trabajar la entrevista, la ortografía, lengua castellana o textos instructivos, p ara la explicación de los juegos, por ejemplo.

Otra de las secuencias explicadas por asistentes a los talleres fue un diseño para presentar en un ayuntamiento con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas en la ciudad, mejorando el acceso para personas con movilidad reducida, según expresan los docentes. "Otra fue la mejora del entorno de las islas, amenazadas por la contaminación del turismo, inspirada, en este caso en un colegio de Arousa", cuentan los docentes, en el recuento de ideas o proyectos surgidos estos días en el marco del IV Foro de Educación, en un taller muy aplaudido por los asistentes por su carácter práctico de principio a fin.

¿Cuáles son las ventajas de la forma de trabajar trasladada por Chacón y Negre? "Es una estrategia rigurosa y flexible a la vez, que permite la selección de elementos curriculares relacionándolos con el foco. También permite aplicar criterios de evaluación teniendo en cuenta el aprendizaje competencial", expresan los profesionales. ¿Y para el alumno? "Permite al alumno ser consciente del aprendizaje y conectar con su propósito en función del sistema de creencias. Además, este modo de trabajar, con estrategias de aprendizaje activo, favorece la atención a la diversidad", expresan los docentes.

Las cinco secuencias didácticas que aprendieron los asistentes a los talleres de Chacón y Negre son: aprendizaje-servicio (los conocimientos curriculares que se trabajan van enfocados a la producción de una tarea o un producto final socialmente relevante que ayuda a mejorar la vida de las personas), Desing for Change (el diseño de un proyecto o estrategia para cambiar o mejorar o algo), Desing Thinking (pensamiento de diseño, una técnica que se utiliza mucho por las empresas para testar productos), aprendizaje basado en problemas (se le propone al alumno un problema o un reto que tiene que solucionar y para ello va a tener que pensar varios pasos o fases) y aprendizaje basado en proyectos (también se dirige a un producto final pero en este caso con valor artístico, social, científico y cultural).