Agotadas las entradas para los talleres de Chacón-Negre y dislexia

David Chacón y Guillermo Negre impartirán un taller conjuntamente titulado: "Do it yourself: secuencias didácticas y metodologías activas. ¿Te atreves a hacerlo tú mismo?". Se ha completado el aforo para ambos días, al igual que para las sesiones de las que se encargará Esther López Carbajales, presidenta de la Asociación Galega de Dislexia (Agadix), asociación a la que FARO donará este año el dinero recaudado en las entradas a los talleres prácticos (tienen un precio simbólico cada uno de ellos de 0,50 euros). "Intervención en el aula y en casa del alumnado con dislexia" es el título del taller que impartirá Esther López, facultativa de profesión y muy vinculada a este tema también desde un punto de vista familiar. López Carbajales fue una voz fundamental en la elaboración del nuevo protocolo de dislexia para el sistema educativo gallego. David Chacón y Guillermo Negre son cofundadores de www.escuelademaestros.es.