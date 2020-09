Sanidade elimina restricciones en O Rosal y A Guarda y las amplía en Verín y Ourense

La evolución epidemiológica del Covid-19 en la provincia de Ourense ha llevado al grupo de expertos que asesora a la Xunta a implantar medidas restrictivas en aforos y reuniones en el municipio de Verín, así como a endurecer las ya vigentes en la ciudad de Ourense en cuatro calles de la capital. Por otra parte, el subcomité ha decidido levantar las restricciones implantadas hace una semana en los municipios pontevedreses de A Guarda y O Rosal, y en el coruñés de Arteixo, donde estaban en vigor desde el pasado 8 de agosto.

La reunión del subcomité clínico de este viernes, determinó endurecer las restricciones especificas en cuatro calles de la ciudad de Ourense: Antonio Puga, Doctor Fleming, Xesús Soria y Avenida de Portugal. En ellas, como ya pasó anteriormente con el barrio de A Milagrosa de Lugo y con el municipio de Arteixo, no podrá haber reuniones de más de cinco personas y ni bares ni cafeterías podrán servir en el interior de los establecimientos.

En las terrazas, con aforo limitado al igual que en el resto de áreas con medidas especiales, no podrá haber grupos de más de cinco personas, como tampoco en los restaurantes, que sí podrán servir dentro del local.

Además, a la vista de la situación epidemiológica del Covid-19 en Galicia, se decidió incluir a l municipio ourensano de Verín en el grupo de ayuntamientos con restricciones extraordinarias esta vez de forma generalista.

Entre las medidas que afectan a estos ayuntamientos destacan la limitación de los aforos al 50% en los establecimientos comerciales, de restauración y de hostelería, donde está prohibido el consumo en barra. Las reuniones se limitan a 10 personas y se establece una reducción de aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto.

El área sanitaria de Ourense contaba ayer con 511 casos activos de Covid-19 y detectó en la última jornada 37 positivos. En los últimos siete días las autoridades sanitarias registraron hasta nueve brotes diferentes de coronavirus en el ayuntamiento capitalino y en Verín, cuyo hospital comarcal registra 11 ingresos de pacientes Covid, la cifra más alta desde el mes de abril.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, acusó ayer a la Xunta de Galicia de "no contar la verdad" sobre la incidencia de la pandemia y ocultar información a la ciudadanía: "Ocultan datos, ocultan lo que sucede. No hay derecho a eso porque impide que se puedan tomar decisiones". Silva destacó que la atención primaria en Galicia está "colapsada" y que el sistema educativo no dispone de los recursos necesarios para hacer frente a esta situación, y ha denunciado que "la gente no conoce la verdad".

La presidenta provincial critica que la Xunta no traslade a los ayuntamientos los datos de incidencia del Covid-19 en sus municipios, alegando que es "peligrosísimo", cuando "decir la verdad es una obligación".